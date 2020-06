Modificarea adoptată de Mercedes pentru 2020 - Cum vor sprijini monoposturile lupta contra rasismului

"Rasismul şi discriminarea nu au un loc în societatea noastră, în sportul nostru sau în echipa noastră: aceasta este o credinţă de bază pentru Mercedes. Dar având credinţele şi gândirea corecte nu este suficient dacă rămânem tăcuţi.



"Este atât de important încât profităm de acest moment şi îl folosim pentru a ne educa pe noi înşine, indiferent dacă eşti un individ, o marcă sau o companie pentru a face schimbări reale semnificative atunci când vine vorba de asigurarea egalităţii şi integrării.

Am experimentat personal rasismul în viaţa mea şi am văzut că şi familia şi prietenii mei experimentează rasismul şi vorbesc din inimă când fac apel la schimbare. Când am vorbit cu Toto despre speranţele mele pentru ceea ce am putea realiza ca echipă, am spus că este atât de important că rămânem uniţi.



Aş dori să le mulţumesc mult lui Toto şi Consiliului de administraţie al Mercedes că au acordat timp pentru a asculta, pentru a vorbi şi pentru a înţelege cu adevărat experienţele mele şi pasiunea mea şi pentru că au făcut această declaraţie importantă că suntem dispuşi să schimbăm şi să ne îmbunătăţim ca activitate.



We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. \uD83D\uDC47