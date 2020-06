VIDEO Formula 1: Pas spre noua normalitate - Mercedes a început testele la Silverstone

​Echipa Mercedes a început deja testele pe circuitul de la Silverstone (Marea Britanie), cu o lună înainte de debutul sezonului competiţional, amânat din luna martie, din cauza pandemiei de coronavirus.





''Bine ai revenit, Valtteri Bottas! Suntem gata să ne întoarcem în curse, dar sănătatea este pe primul loc'', a scris pe contul său de Twitter echipa Mercedes, alături de fotografii ale pilotului finlandez şi staff-ului tehnic purtând măşti.





Criza coronavirusului a bulversat complet sezonul din cel mai important campionat automobilistic al planetei, care trebuia să înceapă pe 15 martie, la Melbourne. În total, zece Mari Premii din acest an au fost anulate (Australia, Monaco şi Franţa) sau amânate pentru date ulterioare (Bahrain, China, Vietnam, Olanda, Spania, Azerbaidjan şi Canada).



Formula 1 va începe astfel sezonul 2020 cu două curse în Austria, pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, în zilele de 5 şi 12 iulie.



F1 a adoptat cinci măsuri importante pentru a garanta desfăşurarea curselor în condiţii de securitate cât mai bune pentru toţi cei implicaţi.



Graţie unor teste private, toate persoanele implicate într-o cursă vor fi testate pentru Covid-19 înainte de a călători. Testul va trebui să fie negativ pentru a primi autorizaţia de a călători. Teste private vor fi efectuate de asemenea în timpul evenimentului.





Fără spectatori în primele 8 etape







Cel puţin în primele opt etape, cursele vor avea loc cu porţile închise. Doar personalul necesar va fi prezent în interiorul circuitului.



Personalul prezent la faţa locului va fi redus pentru toate părţile implicate, inclusiv Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), furnizorii şi reprezentanţii F1. Pentru a reuşi acest lucru, anumite activităţi, de exemplu unele părţi ale producţiei televizate, vor fi asigurate de la distanţă.





În fine, măsuri de distanţare socială vor fi aplicate în paddock şi în ansamblul circuitului. Vor fi modificate în acest scop activităţile dinaintea şi de după cursă, de exemplu intonarea imnului naţional, podiumurile, parcul închis, obligaţiile faţă de presă ori interviurile, transmite

Întreg personalul care va asista la curse se va deplasa izolat, utilizând cât mai mult posibil zboruri charter şi transferuri între incinte, hoteluri şi aeroporturi. Această măsură este menită să garanteze că toţi participanţii la eveniment călătoresc într-o "bulă" restrânsă pentru a evita orice interacţiune mai largă cu un public netestat.

Welcome back, @ValtteriBottas! \uD83D\uDC4B We're ready to hit the road at Silverstone, but safety comes first \uD83D\uDCAA\uD83E\uDDBA pic.twitter.com/1ZbkdaUqeL — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 9, 2020

It's been a long three months... but we're finally BACK ON TRACK!!