F1: Marele Premiu al Canadei, a noua cursă a sezonului, a fost amânat

Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, programat în perioada 12-14 iunie, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat, marţi, organizatorii. Cursa care ar fi trebuit să se desfășoare pe circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal este a noua etapă a sezonului 2020 amânată/anulată.

Până acum, Marile Premii din Bahrain, Vietnam, China, Olanda, Spania, Azerbaidjan și Canada au fost deja amânate, în timp ce cele din Monaco și Australia au fost anulate.



Sezonul 2020 nu va începe înainte de 28 iunie, când este programat Marele Premiu al Franței, pe circuitul Paul Ricard din Le Castellet.

Calendar Formula 1, sezonul 2020:



15 martie: Australia (circuitul Albert Park, Melbourne) / anulat

22 martie: Bahrain (Sakhir, Manama) / amânat

5 aprile: Vietnam (Hanoï) / amânat

19 aprilie: China (Shanghai) / amânat

3 mai: Olanda (Zandvoort) / amânat

10 mai: Spania (Barcelona, Montmelo) / amânat

24 mai: Monaco / anulat

7 iunie: Azerbaidjan (Baku) / amânat

14 iunie: Canada (Gilles-Villeneuve, Montreal) / amânat

28 iunie: Franța (Paul-Ricard, Le Castellet)

5 iulie: Austria (Red Bull Ring, Spielberg)

19 iulie: Marea Britanie (Silverstone)

2 august: Ungaria (Hungaroring, Budapesta)

30 august: Belgia (Spa-Francorchamps)

6 septembrie: Italia (Monza)

20 septembrie: Singapore (Marina Bay)

27 septembre: Rusia (Soci)

11 octombrie: Japonia (Suzuka)

25 octombrie: SUA (circuitul Americilor, Austin)

1er noiembrie: Mexic (Frères Rodriguez, Ciudad de Mexico)

15 noiembrie: Brazilia (Interlagos, Sao Paulo)

29 noiembrie: Abu Dhabi (Yas Marina)



