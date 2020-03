F1: McLaren, forfait de la MP al Australiei - Unul dintre angajați, depistat pozitiv cu Covid-19

Echipa McLaren a anunțat printr-un comunicat oficial că nu va participa la Marele Premiu al Australiei din acest weekend, prima etapă a noului sezon din Formula 1. Unul dintre angajații team-ului britanic a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Zak Brown (CEO-ul echipei) a precizat că era de datoria celor de la McLaren să se retragă din respect atât pentru proprii angajați, dar și pentru echipele adverse din Formula 1.



Rămâne de văzut în ce măsură infectarea angajatului celor de la McLaren va influența disputarea Grand Prix-ului de la Melbourne Park.



McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev

McLaren withdraw from the Australian Grand Prix after a team member contracts coronavirushttps://t.co/DCckpvJQA0