VIDEO FOTO Cum arată noul monopost McLaren

McLaren a lansat, la sediul de la Woking, noul monopost pentru sezonul 2020 al Formulei 1. Se numește "MCL35" și se vrea a fi un concurent pe măsură pentru puternicii rivali de la Mercedes, Ferrari sau RedBull Racing.



Ultimele sezoane au fost unele de uitat pentru echipa britanică, McLaren zbătându-se în anonimat, în timp ce rivalii adunau victorie după victorie.

În 2019, britanicii au reușit pentru prima dată o prezență pe podium după o absență de 5 ani (mai precis din sezonul 2014): Carlos Sainz a încheiat pe trei în Brazilia.



McLaren se va baza în sezonul 2020 pe următorii piloți: Carlos Sainz și Lando Norris, la fel ca și anul trecut.



"Arată foarte bine și este mult mai aproape de a fi <copilul meu>. Am avut și eu contribuția mea, așa că se simte și mai bine acest lucru. De-abia aștept să o conduc" - Lando Norris.



"Este un moment important pentru întreaba echipă. Astăzi am bifat un nou pas din călătoria noastră. Suntem conștienți că va fi un sezon foarte dificil și intens. Avem șase zile de teste pentru a pregăti așa cum trebuie startul noului sezon. Carlos, Lando și întreaga echipă sunt aici pentru a face ca totul să fie ok" - Andreas Seidl, directorul echipei de Formula 1.



Cum arată noul monopost:

Take a closer look at the #MCL35. \uD83D\uDC40 Dressed in striking McLaren papaya and blue, she's looking good! \uD83E\uDD29 #FearlesslyForward



See more \uD83D\uDC49 https://t.co/RnoDIvEsOP pic.twitter.com/yNAy57EEV8