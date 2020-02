FOTO VIDEO Red Bull Racing a prezentat monopostul pentru noul sezon din Formula 1

Echipa Aston Martin Red Bull Racing a prezentat monopostul pentru noul sezon competiţional din Formula 1. Chiar dacă aspectul mașinii este asemănător cu cel de anul trecut, Red Bull se arată foarte încrezătoare când vine vorba de performanțele noii sale mașini.

În ceea ce privește design-ul exterior, RB16 nu prezintă mari modificări față de monopostul din sezonul trecut. Totuși, echipa se arată foarte ambițioasă și anunță că "nu mai este loc de scuze", potrivit L'Equipe.



Monopostul este construit în stilul tradițional al celor de la Red Bull, în speranța că poate aduce succesul predecesorului său (RB15), la volanul căruia Max Verstappen a avut trei victorii în sezonul trecut (Austria, Germania și Brazilia) și a obținut primele două pole positions din cariera sa.



RB16 va fi al doilea monopost Red Bull alimentat de Honda, producătorul japonez de motoare care a arătat o rată impresionantă de dezvoltare datorită colaborării cu Red Bull (și Toro Rosso) anul trecut, ceea ce a dus la extinderea parteneriatului până la sfârșitul anului 2021, se arată pe site-ul oficial al Formula 1.

Noul monopost a fost testat astăzi de Max Verstappen, pe circuitul Silverstone din Marea Britanie. Olandezul îl va avea coechipier în 2020 pe thailandezul Alexander Albon, adus de la Toro Rosso în locul lui Pierre Gasly.

În sezonul trecut, Red Bull Racing a încheiat pe locul trei în clasamentul constructorilor, după Mercedes și Ferrari. Max Verstappen a fost al treilea în clasamentul piloților, iar Pierre Gasly a încheiat pe locul 7. Alexander Albon a terminat pe poziția a opta în 2019.



Noul sezon din Formula 1 va debuta pe 15 martie, în Australia, pe circuitul din Melbourne.



RB16, noul monopost Red Bull

Sursa foto: redbullracing.redbull.com



Same, same, but different \uD83D\uDC40 The RB16 completes its first laps at Silverstone with @Max33Verstappen \uD83E\uDD81 #ChargeOn pic.twitter.com/bTijaNui05 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020