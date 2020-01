Raliul Dakar - Moto: Emanuel Gyenes, cea mai bună clasare de până acum - Locul 14 în etapa a zecea

Emanuel Gyenes a obținut miercuri cea mai bună clasare de până acum în Raliul Dakar 2020, la secțiunea moto. Românul a încheiat pe locul 14 etapa a zecea, desfășurată între Haradh și Shubaytah, în Arabia Saudită.





Din cauza condițiilor meteorologice (vânt puternic), proba specială a fost oprită după 345 km (avea 534 km).





Etapa a zecea a fost câștigată de spaniolul Joan Barreda Bort (Honda), cronometrat cu timpul de 2 h 11 min 42 sec. Ibericul a fost urmat de americanul Ricky Brabec (Honda), liderul la general, la 1 min 07 sec, şi de argentinianul Kevin Benavides (Honda), la 2 min 31 sec.





Emanuel Gyenes a sosit al 14-lea, la 24 min 09 sec față de învingător, aceasta fiind cea mai bună clasare la competiția din Arabia Saudită. Sătmăreanul a câştigat etapa la secţiunea ''malle moto'' (fără asistenţă tehnică) și se menține lider în ierarhia generală, cu 41h 14' 44''.





În clasamentul general la clasa moto, americanul Ricky Brabec (Honda) este în continuare lider, urmat de chilianul Pablo Quintanilla (Husqvarna), la 25 min 44 sec, clasat pe locul 7 miercuri, şi de Joan Barreda, la 27 min 09 sec.





Clasament general la clasa moto:



1. Ricky Brabec (SUA) 34h 12' 18''

2. Pablo Quintanilla (Chile) 34h 38' 02''

3. Joan Barreda Bort (Spania) 34h 39' 27''

4. Toby Price (Australia) 34h 40' 51''

5. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile) 34h 53' 49'' etc.



Clasament general la categoria "Original by Motul":



1. Emanuel Gyenes (România) 41h 14' 44'

2. Florent Vayssade (Franța) 42h 53' 39''

3. Benjamin Melot (Franța) 42'h 55' 24'

4. Edwin Straver (Olanda) 44h 12' 59''

5. Petr Vlcek (Cehia) 44h 35' 15'' etc.



Câștigătorii etapelor disputate până acum la clasa moto:



Etapa 1 (5 ianuarie): Jeddah – Al Wajh (752 km/319 km proba specială) / Toby Price (Australia)

Etapa 2 (6 ianuarie): Al Wajh – Neom (393km/367 km proba specială) / Ross Branch (Botswana)

Etapa 3 (7 ianuarie): Neom – Neom (504 km/427 km proba specială) / Ricky Brabec (SUA)

Etapa 4 (8 ianuarie): Neom – Al-‘Ula (672 km/453 km proba specială) / Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile)

Etapa 5 (9 ianuarie): Al-‘Ula – Ha’il (564 km/353 km proba specială) / Toby Price (Australia)

Etapa 6 (10 ianuarie): Ha’il – Riyadh (830 km/477 km proba specială) / Ricky Brabec (SUA)

Etapa 7 (12 ianuarie): Riyadh – Wadi A Dawasir (741 km/546 km proba specială) / Kevin Benavides (Argentina)

Etapa 8 (13 ianuarie): Wadi Al Dawasir – Wadi Al Dawsir (716 km/477 km proba specială) / anulată

Etapa 9 (14 ianuarie): Wadi Al Dawasir – Haradh (886 km/410 km proba specială) / Pablo Quintanilla (Chile)

Etapa 10 (15 ianuarie): Haradh – Shubaytah (608 km/534 km proba specială) / Joan Barreda Bort (Spania)



Etapele rămase:



Etapa 11(16 ianuarie): Shubaytah – Haradh (744 km/379 km proba specială)

Etapa 12 (17 ianuarie): Haradh – Qiddiya (447km/374 km proba specială).