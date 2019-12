​Formula 1: Lewis Hamilton a încheiat sezonul cu o victorie în Marele Premiu de la Abu Dhabi

Plecat din pole position, Hamilton a fost înregistrat cu timpul de 1h 34 min 05 sec 715/1000 la finalul celor 55 de tururi de circuit (305,355 km în total), devansându-l cu 16,772 sec. pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi cu 43,435 sec. pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Leclerc face, însă, obiectul unei anchete a comisarilor cursei, după ce s-a constatat că volumul combustibilului din monopostul său, înaintea startului, nu corespundea cu cel anunţat de către echipa sa.

Aceasta este a 84-a victorie din carieră şi a 5-a obţinută la Abu Dhabi de către Hamilton, care a terminat învingător în 11 dintre cele 21 de Mari Premii ale sezonului 2019 din "Marele Circ".

Pentru Mercedes, acesta este al şaselea sezon consecutiv în care reuşeşte să câştige titlul mondial atât la constructori cât şi la piloţi.

Clasamentul cursei:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1h 34:05.715

2. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +16.772

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +43.435

4. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) +44.379

5. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) +64.357

6. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull) +69.205

7. Sergio Perez (Mexic/Racing Point) +1 tur

8. Lando Norris (Marea Britanie/Renault) +1 tur

9. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso) +1 tur

10. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren) +1 tur etc.

A fitting goodbye to the @MercedesAMGF1 W10, from @LewisHamilton \uD83D\uDE4C#AbuDhabiGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/0Wy4Xn1hP8