Formula 1: Nicholas Latifi, înlocuitorul lui Kubica la Williams / Cum arată grila pentru 2020 - Hulkenberg rămâne fără echipă

În vârstă de 24 de ani, Latifi este fost pilot de teste la Force India şi fiu al omului de afaceri Michael Lafiti. El îl înlocuieşte la Williams pe Robert Kubica.



Postul de la Williams era ultimul disponibil pentru Nico Hulkenberg, al cărui contract cu Renault nu a fost prelungit. Germanul nu va pilat astfel în Formula 1, în 2020.



Grila pentru 2020 este următoarea:



Mercedes: Lewis Hamilton - Valtteri Bottas



Ferrari: Sebastian Vettel - Charles Leclerc



Red Bull: Max Verstappen - Alexander Albon



McLaren: Carlos Sainz - Lando Norris



Renault: Daniel Ricciardo - Esteban Ocon



Racing Point: Lance Stroll - Sergio Pérez



Toro Rosso: Pierre Gasly - Daniil Kvyat



Alfa Romeo: Kimi Räikkönen - Antonio Giovinazzi



Haas: Romain Grosjean - Kevin Magnussen



Williams: George Russell - Nicholas Latifi.



‼️ Announcement ‼️



Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc