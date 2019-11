VIDEO ​Formula 1: Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Braziliei; Pierre Gasly (Toro Rosso), locul secund / Cursă plină de incidente

Pierre Gasly a devenit primul francez care urcă pe podium după patru ani. Ultimul pilot din Franța care a reușit acest lucru a fost Romain Grosjean (Lotus), în 2015, la Marele Premiu al Belgiei (pe circuitul Spa-Francorchamps).

LAP 70/71



Hamilton tags Albon and he spins off!



Gasly is through into second#BrazilGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/dy74Kue078 — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Max Verstappen va ridica un trofeu diferit de altele, acesta urmând să poarte semnătura fostului mare campion brazilian Ayrton Senna, informează cotidianul L'Equipe, citat de Agerpres





Trofeul poartă semnătura lui Ayrton Senna, decedat în urmă cu 25 de ani, şi toate cupele, în număr de 41, pe care pilotul brazilian le-a câştiga, de la Estoril în 1985 până la Adelaide în 1993. Senna şi-a pierdut viaţa la Imola, în timpul Marelui Premiu al San Marino.





Germanul Sebastian Vettel s-a plâns de urâţenia trofeelor moderne, iar în weekend-ul Grand Prix-ului Braziliei poartă o brăţară a fundaţiei Senna. La rândul său, britanicul Lewis Hamilton poartă, ca în fiecare an, o cască în culorile fostului mare campion, în semn de omagiu pentru idolul său.

RACE CLASSIFICATION



...and breathe! How they crossed the line at Interlagos#BrazilGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/KU2VGwTTjo — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Rezultatele lui Max Verstappen în 2019:





1. Marele Premiu al Australiei (Melbourne) - locul 3

2. Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir) - locul 4

3. Marele Premiu al Chinei (Shanghai) - locul 4

4. Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku) - locul 4

5. Marele Premiu al Spaniei (Barcelona) - locul 3

6. Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo) - locul 4

7. Marele Premiu al Canadei (Montreal) - locul 5

8. Marele Premiu al Frantei (Le Castellet) - locul 4

9. Marele Premiu al Austriei (Spielberg) - locul 1

10. Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) - locul 5

11. Marele Premiu al Germaniei (Hockenheim) - locul 1

12. Marele Premiu al Ungariei (Budapesta) - locul 2

13. Marele Premiu al Belgiei (Spa) - abandon

14. Marele Premiu al Italiei (Monza) - locul 8

15. Marele Premiu din Singapore (Marina Bay) - locul 3

16. Marele Premiu al Rusiei (Soci) - locul 4

17. Marele Premiu al Japoniei (Suzuka) - abandon

18. Marele Premiu al Mexicului (Mexico City) - locul 6

19. Marele Premiu al SUA (Austin) - locul 3

20. Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo) - locul 1





Clasamentul piloților:





1. Lewis Hamilton (GBR) 396 puncte

2. Valtteri Bottas (FIN) 314

3. Max Verstappen (NED) 260

4. Charles Leclerc (MON) 249

5. Sebastian Vettel (GER) 230

6. Pierre Gasly (FRA) 95

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 92

8. Alexander Albon (THA) 84

9. Daniel Ricciardo (AUS) 52

10. Sergio Pérez (MEX) 46

11. Lando Norris (GBR) 45

12. Kimi Räikkönen (FIN) 41

13. Nico Hülkenberg (GER) 37

13. Daniil Kvyat (RUS) 35

15. Lance Stroll (CAN) 21

16. Kevin Magnussen (DEN) 20

17. Antonio Giovinazzi (ITA) 12

18. Romain Grosjean (FRA) 8

19. Robert Kubica (POL) 1





Câștigătorii curselor disputate până acum:





1. Marele Premiu al Australiei (Melbourne) - Valtteri Bottas

2. Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir) - Lewis Hamilton

3. Marele Premiu al Chinei (Shanghai) - Lewis Hamilton

4. Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku) - Valtteri Bottas

5. Marele Premiu al Spaniei (Barcelona) - Lewis Hamilton

6. Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo) - Lewis Hamilton

7. Marele Premiu al Canadei (Montreal) - Lewis Hamilton

8. Marele Premiu al Frantei (Le Castellet) - Lewis Hamilton

9. Marele Premiu al Austriei (Spielberg) - Max Verstappen

10. Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) - Lewis Hamilton

11. Marele Premiu al Germaniei (Hockenheim) - Max Verstappen

12. Marele Premiu al Ungariei (Budapesta) - Lewis Hamilton

13. Marele Premiu al Belgiei (Spa) - Charles Leclerc

14. Marele Premiu al Italiei (Monza) - Charles Leclerc

15. Marele Premiu din Singapore (Marina Bay) - Sebastian Vettel

16. Marele Premiu al Rusiei (Soci) - Lewis Hamilton

17. Marele Premiu al Japoniei (Suzuka) - Valtteri Bottas

18. Marele Premiu al Mexicului (Mexico City) - Lewis Hamilton

19. Marele Premiu al SUA (Austin) - Valtteri Bottas

20. Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo) - Max Verstappen

"Este prima mea clasare pe podium. Cu siguranţă nu voi uita acest lucru. Toro Rosso mi-a dat o maşină fantastică. Sunt foarte fericit, este o zi extraordinară",În turul 66, Vettel l-a acroșat pe colegul său Leclerc (Ferrari) și ambii au fost nevoiți să abandoneze. În penultimul tur, Lewis Hamliton l-a scos din cursă pe Alexander Albon și ar putea fi penalizat.Ultima etapă din calendarul Formulei 1 va avea loc la 1 decembrie, în Abu Dhabi.