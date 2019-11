​Formula 1: Lewis Hamilton (Mercedes), campion mondial pentru a șasea oară - Valtteri Bottas a câștigat Marele Premiu al SUA

Britanicul a fost aproape de a câştiga la Austin, după ce a plecat de pe locul 5 al grilei. Cu strategie cu o singură oprire, Hamilton a condus mare parte din cursă, fiind întrecut de Bottas (două intrări la standuri), cu cinci tururi înaintea finalului. Verstappen a fost aproape şi el să-l întreacă pe Lewis Hamilton, dar nu a reuşit.

Charles Leclerc (Monaco) a fost singurul pilot Ferrari care a încheiat cursa americană, pe locul 4, pentru că germanul Sebastian Vettel, coechipierul lui, plecat de pe locul al doilea al grilei, a abandonat în turul 8/56, din cauza cedării unei suspensii.

CLASSIFICATION: US GRAND PRIX



Race win for @ValtteriBottas



Sixth world title for @LewisHamilton #USGP \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 #F1 pic.twitter.com/fQBboXVCk7