Afacere de familie: Alex Marquez, fratele lui Marc, campion la Moto2

Spaniolul Alex Marquez (Kalex), fratele lui Marc Marquez, a câştigat campionatul Moto2, seria anticameră a MotoGP, după ce a ocupat, duminică, locul al doilea la Marele Premiu al Malaysiei de la Sepang, informează News.ro.

Alex, 23 de ani, a încheiat cursa de la Sepang după sud-africanul Brad Binder (KTM), dar l-a depăşit pe acesta în clasamentul general cu 28 de puncte (262 la 234), cu o etapă rămasă de disputat din acest sezon.

Campion la Moto3 în 2014, Alex Marquez a câştigat cinci curse în acest an şi a fost de zece ori pe podium.

Marc şi Alex sunt singurii fraţi din motociclism campioni în acelaşi timp. Ei au înregistrat această performanţă şi în 2014, şi în 2019.

Marc Marquez, 26 de ani, este sextuplu campion mondial al MotoGP, după trofeele câştigate în 2013, 2014, 2016-2019. El a cucerit tilul la Moto2 în 2012. Marc şi Alex sunt singurii fraţi campioni la categoria intermediară.

