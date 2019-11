Vinales a fost al doilea pe grilă, după francezul Fabio Quartararo (Yamaha), şi a trecut pe primul loc imediat după start. El a fost urmat în clasament de un alt spaniol, Marc Marquez (Honda), al XI-lea la start, şi de italianul Andrea Dovizioso (Ducati), al zecelea pe grilă. Quartararo a terminat al şaptelea.

Pentru Vinales, acesta a fost al doilea succes în 2019 şi al şaptelea din carieră.

Titlurile mondiale au fost deja tranşate, de Marc Marquez la piloţi şi de Honda la constructori.

Ultima etapă a sezonului va avea loc la Valencia, în 17 noiembrie, pe Circuitul Ricardo Tormo.

