Pentru Bottas este al cincilea pole position din acest sezon.

Britanicul Lewis Hamilton, colegul lui Bottas de la Mercedes, care are duminică şansa de a câştiga pentru a şasea oară titlul mondial, va porni de pe poziţia a cincea.

În calificări, al doilea s-a clasat Sebastian Vettel (Germania/Ferrari), al treilea Max Verstappen (Olanda/Red Bull) şi al patrulea Charles Leclerc (Monaco/Ferrari).

