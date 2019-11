VIDEO Formula 1 și noutățile pentru 2021: Plafonarea cheltuielilor, monoposturi mai grele și mai lente, simplificări la nivel aerodinamic

Responsabilii Formulei 1 au prezentat, joi, principalele măsuri ale noului regulament ce va intra în vigoare din anul 2021. Printre acestea se găsesc: simplificari la nivel aerodinamic, bugete limitate, piese standardizate sau monoposturi mai grele.





O primă măsură este, dar fără să fie incluse, între altele, cheltuielile de marketing, activităţile indirect legate de Formula 1, salariile piloţilor şi ale celor mai bine plătite trei persoane de la o echipă, precum şi bonusurile. Acest plafon va fi adaptat în funcţie de numărul de curse (un milion în plus sau în minus în baza a 21 de curse). Totodată, sunt prevăzute şi sancţiuni în cazul depăşirii plafonului.(faţă de 21 în prezent), dar cu weekend-uri de Grand Prix mai scurte (trei zile în loc de patru).De asemenea,cu un eleron anterior simplificat, roţi mai mari, care să conducă la întoarcerea la efectul de sol, precum şi eliminarea numeroaselor eleroane şi apendice. Totodată,(768 kg în loc de 743), iarpentru un confort mai bun al piloţilor mai corpolenţi, urmând să fie ranforsat.Responsabilii Formulei 1 au în vedere şiic, care împiedică în prezent monoposturile să se apropie unele de altele şi să se dubleze. În prezent, un monopost de Formula 1 pierde jumătate din capacitatea aerodinamică atunci când urmăreşte un alt monopost la o distanţă echivalentă cu lungimea unei maşini. Cu noile reguli, această cifră ar trebui să ajungă la 14 la sută, iar consecinţa va fi, probabil, o maşină mai lentă cu 3 până la 3,5 secunde pe un tur.Totodată,, dacă nu din 2021, din anii următori, cum ar fi discurile de frână. Echipele nu vor mai putea să-şi modifice cutiile de viteze decât o dată la cinci ani, husele de încălzire a pneurilor vor fi în continuare autorizate în 2021 şi 2022, dar simplificate, în timp ceÎn acelaşi timp,pentru a se evita ca acestea să se spargă în cazul unul unui accident şi să provoace perforări. Şipentru a oferi o mai bună capacitate de absorbţie. De asemenea,, urmând să crească proporţia începând din 2022, scrie Agerpres.