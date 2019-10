​Formula 1: Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu al Mexicului

​Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Mexicului, a XVIII-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, şi este foarte aproape de a deveni campion pentru a şasea oară. El are nevoie de cel puţin locul 8 la următoarea etapă pentru a fi sigur de titlul mondial, scrie News.ro.



Plecat de pe poziţia a treia a grilei de start şi căzut pe locul 5, după un acroşaj cu olandezul Max Verstappen de la Red Bull în primul tur, Hamilton s-a impus datorită strategiei superioare piloţilor Ferrari, care au ocupat locurile 1, Chares Leclerc (Monaco) şi 2, Sebastian Vettel (Germania), pe grilă.



Vettel a terminat al doilea, înaintea finlandezului Valtteri Bottas (Mercedes), locul 3, şi a lui Leclerc, locul 4, întârziat la boxe de o problemă la schimbul de pneuri. Leclerc a primit şi punctul bonus pentru cel mai rapid tur.



Pe locul 5 a trecut linia de sosire Alexander Albon (Thailanda), de la Red Bull, urmat de colegul său Verstappen, care a ajus la un moment dat pe ultimul loc, din cauza unei pene de cauciuc.



Pe locurile 7-10 s-au clasat în ordine mexicanul Sergio Perez (Racing Point), australianul Daniel Ricciardo (Renault), francezul Pierre Gasly (Toro Rosso) şi germanul Nico Hulkenber (Renault). Rusul Danil Kviat (Toro Rosso) a trecut linia de sosire al nouălea, dar a fost penalizat cu zece secunde pentru o coliziune cu Hulkenberg şi a căzut pe 11.

MP al Mexicului, rezultate:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 305,354 km în 1 h 36:48.904

2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) + 1.766

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) + 3.553

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) + 6.368

5. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) + 21.399

6. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) + 1:08.807

7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) + 1:13.819

8. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) + 1:14.924

9. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

10. Nico Hülkenberg (GER/Renault) + 1 tur

11. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

12. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) + 1 tur

13. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) + 1 tur

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

15. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) + 2 tururi

16. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) + 2 tururi

17. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) + 2 tururi

18. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) + 2 tururi



Cel mai rapid tur: Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.232 (turul 53); Viteza medie: 263,212 km/h



Au abandonat:



Lando Norris (GBR/McLaren-Renault): problemă mecanică turul 49



Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari): problemă mecanică turul 58



Nico Hülkenberg (GER/Renault): accident turul 71 (clasat)



