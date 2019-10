A traversat pista și i-a tăiat calea lui Andrea Iannone (Aprilia), acesta având însă timp să frâneze și să evite coliziunea cu un...cangur.



Marele Premiu al Australiei la MotoGP va avea loc duminică.



Isn't the track invasion supposed to come on Sunday? \uD83D\uDE02



Watch out @andreaiannone29! \uD83E\uDD98#AustralianGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA pic.twitter.com/ZV8x9wNXqN