MotoGP: Fabio Quartararo (Yamaha) va pleca din pole position în Thailanda

Din prima linia a grilei de start vor mai pleca spaniolii Maverick Vinales (Yamaha), la 106/1000 de lider, şi respectiv Marc Marquez (Honda), campionul mondial en titre, la 212/1000 de lider.

Italianul Andrea Dovizioso (Ducati) va pleca din linia a treia, după ce a obţinut al 7-lea timp, la 973/1000, la fel ca şi conaţionalul său Valentino Rossi (Yamaha), care a reuşit al nouălea timp, la 1sec022/1000.

La clasa Moto2, spaniolul Alex Marquez (Kalex) va pleca din pole position, iar la clasa Moto3, primul pe grila de start va fi italianul Celestino Vietti (KTM).

Pole position and an all-time lap record for @FabioQ20! ⏱️



The @sepangracing rider will have @mvkoficial12 and @marcmarquez93 alongside him on the front row! \uD83C\uDFC1#ThaiGP \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDED pic.twitter.com/8W0FUBOdso