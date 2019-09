Formula 1, MP al Rusiei: Charles Leclerc, al patrulea pole position consecutiv

Charles Leclerc e pe val în Formula 1, pilotul Ferrari reușind al patrulea pole position consecutiv. Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Rusiei, a 16-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pe locul doi în calificările de la Soci s-a clasat Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes), iar pe trei a încheiat Sebastian Vettel (Germania/Ferrari).

Pentru Leclerc este al patrulea pole position consecutiv, după cele reuşite în Belgia, Italia şi Singapore. Leclerc a mai fost pe prima poziţie a grilei în acest an în Bahrain şi în Austria.

Marele Premiu al Rusiei va avea loc duminică, de la ora 14:00, putând fi urmărit în direct pe Digisport și Telekom Sport.



MP al Rusiei, rezultate calificări:



CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of @Charles_Leclerc's fourth pole in a row, and sixth overall this season \uD83D\uDC40\uD83D\uDC4F#RussianGP \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA #F1 pic.twitter.com/eIE6s9e4iC