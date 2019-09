​​MotoGP: Marc Marquez a câștigat Marele Premiu al Aragonului / Al optulea succes din acest sezon pentru iberic

Spaniolul Marc Marquez (Honda) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Aragonului la MotoGP, a 14-a etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză. Marquez a fost urmat pe podium de italianul Andrea Dovizioso și de australianul Jack Miller (ambii de la Ducati).

Clasamentul cursei:

1. Marc Marquez (ESP/Honda): 23 tururi în 41:57.221; Viteza medie: 166.9 km/h 2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) + 4.836 3. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) + 5.430 4. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) + 5.811 5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) + 8.924 6. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) +10.390 7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia-Gresini) +10.441 8. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) + 12.660 9. Alex Rins (ESP/Suzuki) +27.998 10. Takaaki Nagakami (JPN/Honda-LCR) +31.242 11. Andrea Iannone (ITA/Aprilia-Gresini) +32.624 12. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) +33.043 13. Miguel Oliveira (ESP/KTM) +33.063 14. Joan Mir (ESP/Suzuki) +33.363 15. Tito Rabat (ESP/Ducati) +36.358 16. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati-Bramac) +41.295 17. Mika Kallio (FIN/KTM) +42.983 18. Karel Abraham (CZE/Ducati) +43.880 19. Bradley Smith (GBR/Aprilia) +44.279 20. Jorge Lorenzo (ESP/Honda) +163.9 21. Hafizh Syahrin (MAL/KTM) +47.308

A abandonat: Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

An 8th win of 2019 for @marcmarquez93! \uD83C\uDFC6



Will an 8th title follow in Thailand? \uD83E\uDD14#AragonGP \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/vR6NQaXrro — MotoGP™ \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 (@MotoGP) September 22, 2019

Clasamentul general, după 14 etape din 19:





1. Marc Marquez (ESP/Honda) 300 puncte

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 202

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) 156

4. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) 155

5. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 147

6. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 137

7. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) 123

\uD83D\uDE4C @marcmarquez93 will face his first championship point in Thailand!



With a 98 point lead over @AndreaDovizioso, victory at Buriram will secure the 2019 crown! \uD83E\uDD47#AragonGP \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/y1FZvuqVx0 — MotoGP™ \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 (@MotoGP) September 22, 2019

Câștigătorii curselor disputate până acum:





1. Marele Premiu al Qatarului: Andrea Dovizioso (Ducati)

2. Marele Premiu al Argentinei: Marc Marquez (Honda)

3. Marele Premiu al SUA: Alex Rins (Suzuki)

4. Marele Premiu al Spaniei: Marc Marquez (Honda)

5. Marele Premiu al Franței: Marc Marquez (Honda)

6. Marele Premiu al Italiei: Danilo Petrucci (Ducati)

7. Marele Premiu al Cataloniei: Marc Marquez (Honda)

8. Marele Premiu al Olandei: Maverick Vinales (Yamaha)

9. Marele Premiu al Germaniei: Marc Marquez (Honda)

10. Marele Premiu al Cehiei: Marc Marquez (Honda)

11. Marele Premiu al Austriei: Andrea Dovizioso (Ducati)

12. Marele Premiu al Marii Britanii: Alex Rins (Suzuki)

13. Marele Premiu din San Marino: Marc Marquez (Honda)

14. Marele Premiu al Aragonului: Marc Marquez (Honda)





Marquez, cvintuplu campion mondial, se află la a șaptea victorie în actualul sezon. Spaniolul s-a mai impus în Argentina, Spania, Franța, Catalonia, Germania, Cehia și San Marino....