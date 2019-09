Formula 1, MP al Italiei: Charles Leclerc, a doua victorie consecutivă / Primul succes pentru Ferrari după nouă ani

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) în 1 h 15:26.665

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) + 0.835

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) + 35.199

4. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) + 45.515

5. Nico Hülkenberg (GER/Renault) + 58.165

6. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) + 59.315

7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) + 1:13.802

8. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) +1:14.492

9. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) + 1 tur

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

12. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) + 1 tur

13. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) + 1 tur

14. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) + 1 tur

15. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

16. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) + 1 tur

17. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) + 2 tururi



Cel mai rapid tur: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:21.779 (turul 51); Viteza medie: 255,014 km/h





Au abandonat:



Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari): turul 43

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda): turul 29

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault): turul 27

\uD83C\uDFC1 CLASSIFICATION \uD83C\uDFC1



Confirmation of @Charles_Leclerc's victory at Monza, with Mercedes completing the podium#F1 #ItalianGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 pic.twitter.com/Az1sRZjXo3