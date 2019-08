Formula 1: Record de curse pentru 2020 - 22 de Grand Prix-uri

FIFA a anunţat, joi, calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 pentru sezonul 2020, care va include 22 de mari premii, un record, informează News.ro.

Recordul precedent era deţinut de calendarul din ultimii ani, cu 21 de curse.



Faţă de anul acesta, vor fi două Grand Prix-uri noi în program, Marele Premiu al Vietnamului, la Hanoi, la 5 aprilie, o premieră, şi Marele Premiu al Olandei, la 3 mai, pe circuitul de la Zandvoort, care revine după 35 de ani.



Dispare din calendar Marele Premiu al Germaniei de la Hockenheim.



CM de Formula 1 va începe ca de obicei în Australia, la 15 martie, şi se va încheia la Abu Dhabi, la 29 noiembrie.



Singurul mare premiu care nu are un contract pentru 2020 este cel al Italiei, de aceea el apare în calendar provizoriu, la 6 septembrie.



Acest program urmează să fie aprobat de Consiliul Mondial al FIA, care trebuie să modifice regulamentul ce stipulează un număr maxim de 21 de curse într-un sezon.



\uD83D\uDDD3 F1 2020 CALENDAR \uD83D\uDDD3



✅ 22 races

✅ 7 back-to-back race weekends

✅ First ever race in Vietnam (5 Apr)

✅ A return to Zandvoort (3 May)



* Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq