​MotoGP: Alex Rins a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone

Rins l-a depăşit pe Marquez în ultimul viraj şi a trecut linia de sosire cu doar o jumătate de roată avans faţă de rivalul său. Podiumul a fost completat de un alt pilot spaniol, Maveric Vinales (Yamaha).

Aceasta este a doua victorie a sezonului pentru pilotul echipei Suzuki, în vârstă de 23 ani.

The bare facts will never tell the whole story! \uD83C\uDFC1@Rins42 denies @marcmarquez93 in a finish for the ages with @mvkoficial12 a close third! \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD49#BritishGP \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 pic.twitter.com/pnL8PAnbTt