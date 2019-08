VIDEO WRC: Mads Ostberg a evitat o dramă în timpul Raliului Germaniei

"Acel om a scăpat cu mult noroc. În locul în care a căzut, eu veneam după un salt făcut în mare viteză şi rulam cu aproximativ 150 km/h. El a căzut pe traseu dar, din fericire, eu am reacţionat rapid şi am evitat un accident mortal", a scris Ostberg pe contul său de Twitter, unde a postat şi un filmuleţ cu incidentul respectiv, îndemându-i totodată pe spectatori să nu îşi asume niciun risc atunci când asistă la cursă.

După primele 10 probe speciale din cadrul Raliului Germaniei, lider este estonianul Ott Tanak (Toyota), urmat de belgianul Thierry Neuville (Hyundai) şi de francezul Sebastien Ogier (Citroen), în timp ce Mads Ostberg se află pe locul 14.

This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️

