Pilotul francez de Formula 1 Pierre Gasly va fi înlocuit la Red Bull de thailandezul Alexander Albon începând de la Grand Prix-ul Belgiei din 1 septembrie, a anunţat, luni, echipa sa.

Gasly, în vârstă de 23 de ani, a trecut de la Toro Rosso la Red Bull la începutul sezonului, dar nu a avut rezultate bune comparativ cu Max Verstappen, împiedicând Red Bull să marcheze puncte importante în campionatul constructorilor.



Pierre Gasly este pe locul 6 în clasamentul piloţilor, cu 63 de puncte, în timp ce Verstappen are 181 de puncte după 12 curse.



Albon, 23 de ani, este un pilot britanico-thailandez şi a debutat în Formula 1 în acest an la Toro Rosso, informează News.ro.



\uD83D\uDEA8@alex_albon moves to @redbullracing! ✌️



We’re excited to see Alex get the opportunity, and we’re happy to be working with @pierregasly again! \uD83D\uDC4A ⁣ pic.twitter.com/hYgu3GsD0N