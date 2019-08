​MotoGP: Andrea Dovizioso a câştigat Marele Premiu al Austriei

Locul trei a revenit francezului Fabio Quartararo (Yamaha-SRT).

La Moto2 s-a impus sud-africanul Brad Binder (KTM), iar la Moto3 italianul Romano Fenati (Honda).

\uD83C\uDFC6 @AndreaDovizioso closes the gap to @marcmarquez93 to 58 points!



Elsewhere, @ValeYellow46 overtakes @mvkoficial12 for fifth overall! ⬆️#AustrianGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 pic.twitter.com/VLVOBBkJ4q