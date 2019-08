​VIDEO Mick Schumacher a obţinut prima victorie in Formula 2, pe circuitul Hungaroring

​Pilotul german Mick Schumacher, fiul fostului septuplu campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, a obţinut prima victorie în Formula 2, duminică pe circuitul Hungaroring din Budapesta, scrie



Tânărul Schumacher, în vârstă de 20 de ani, a câştigat cursa a doua din acest weekend, cea pentru care poziţiile pe grila de start sunt inversate în raport cu rezultatele din ziua precedentă. Astfel, locul opt obţinut în prima cursă i-a permis să ia startul din pole position.



După ce a rezistat asaltului japonezului Nobuharu Matsushita, Mick Schumacher a rulat 28 de tururi în frunte pe un circuit considerat foarte dificil pentru depăşiri.



Michael Schumacher este cel mai titrat pilot de Formula 1 din toate timpurile, cu 91 Mari Premii câştigate. El s-a retras din competiţie în 2012, dar în anul următor a fost victima unui accident de schi, la Meribel (Franţa), în urma căruia a suferit grave leziuni cerebrale, iar de atunci nu a mai avut nicio apariţie publică.



For the first time in 1️⃣5️⃣ years, the Schumacher name wins in Hungary!



The magic moment @SchumacherMick crossed the line for his first F2 win \uD83C\uDFC6#HungarianGP \uD83C\uDDED\uD83C\uDDFA #F2 pic.twitter.com/7W8UpjXFsb