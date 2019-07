Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Germaniei

Marele Premiu al Germaniei, rezultate:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)

2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) +7.333

3. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) +8.305

4. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) +8.966

5. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) +9.583

6. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) +10.052

7. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) +12.214

8. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) +13.849

9. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) +16.838

10. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) +18.765

11. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +18.765

12. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) +24.987

13. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) +24.987

14. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) +3 tururi

Au abandonat:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

