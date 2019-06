MotoGP: Maverick Vinales a câștigat Marele Premiu al Olandei

Maverick Vinales (Spania, Yamaha) a câștigat, duminică, pe circuitul de la Assen, Marele Premiu al Olandei la MotoGP. Acesta a fost urmat pe podium de ibericul Marc Marquez (Spania, Honda) și francezul Fabio Quartararo (Yamaha).

Cronometrat în 40min. 55 sec 415/1000, Maverick Vinales a fost mai rapid cu 4 sec 854/1000 decât Marc Marquez și cu 9 sec 738/1000 decât Fabio Quartararo, aflat la a doua clasare pe podium din carieră.

Marc Marquez și-a mărit avansul la 44 de puncte în clasamentul piloților. Cu patru victorii în acest sezon, Marquez are un total de 160 de puncte, fiind urmat de italienii Andrea Dovizioso (116 puncte) și Danilo Petrucci (108).

