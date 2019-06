​Formula 1: "Dublă" Mercedes în Marele Premiu al Franței - Lewis Hamilton, a șasea victorie din acest sezon

Plecat din pole-position, Lewis Hamilton (Mercedes) s-a impus în Marele Premiu al Franţei, pe circuitul Le Castellet, trecându-și în cont a șasea victorie din acest sezon și a patra consecutivă. Hamilton a fost urmat de coechipierul Valtteri Bottas și de Charles Leclerc (Ferrari).

“Nu aş putea să fac ceea ce fac fără această echipă incredibilă. Împreună scriem istorie. Sunt încântat”, a declarat Lewis Hamilton, care se află la a 79-a victorie a carierei.



Pentru Mercedes este a opta victorie în acest sezon din tot atâtea curse. Lewis Hamilton s-a mai impus în Bahrain, China, Spania, Monte Carlo și Canada, iar finlandezul Valtteri Bottas a câștigat în Australia și Azerbaidjan.



Marele Premiu al Franței, rezultate:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 309,690 km în 1 h 24:31.198

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) + 18.056

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) + 18.985

4. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) + 34.905

5. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) + 1:02.796

6. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) + 1:35.462

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) + 1 tur

8. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

9. Nico Hülkenberg (GER/Renault) + 1 tur

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) + 1 tur

11. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) + 1 tur

12. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) + 1 tur

13. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) + 1 tur

14. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

15. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

17. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) + 1 tur

18. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) + 2 tururi

19. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) + 2 tururi

Cel mai rapid tur: Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:32.740 (turul 53); Viteza medie: 210,084 km/h



Abandon: Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari): problemă mecanică (turul 45)



