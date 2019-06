Maşina Toyota cu numărul 8, pilotată de japonezul Kazuki Nakajima, spaniolul Fernando Alonso şi elveţianul Sebastien Buemi, a câştigat ediţia cu numărul 87 a cursei de 24 de ore de la Le Mans şi, totodată, Campionatul Mondial de Anduranţă, informează News.ro.

Toyota numărul 8 a câştigat a doua oară consecutiv această prestigioasă competiţie, devansând maşina Toyota cu numărul 7, condusă de britanicul Mike Conway, japonezul Kamui Kobayashi şi argentinianul José Maria Lopez, cu mai puţin de 17 secunde.

Plecată din pole-position Toyota numărul 7 a condus majoritatea timpului, dar a cedat poziţia I cu numai o oră înaintea finalului, după ce a suferit o pană de cauciuc.

La categoria LMP1, pe locul al treilea s-a clasat maşina SMP Racing, pilotată de ruşii Vitali Petrov şi Mihail Aleşin şi de belgianul Stoffel Vandoorne, la şapte tururi de învingători.

