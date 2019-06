Leclerc nu a fost anunțat de penalizarea lui Vettel - Explicația Ferrari: "Am fost ocupaţi şi am uitat"

Formula 1, MP al Canadei

Conducerea Ferrari nu i-a comunicat celui de-al doilea pilot al echipei, Charles Leclerc, că Sebastian Vettel a fost penalizat cu cinci secunde, la Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, alimentând speculaţiile că scuderia îl favorizează pe german, scrie News.ro.





"Nu i-am spus. A fost o greşeală din partea noastră. Eram foarte ocupaţi pe linia boxelor şi pur şi simplu am uitat. Ar fi trebuit să o facem, dar nu am făcut-o", a declarat şeful Ferrari, Mattia Binotto, potrivit motorsport.com.



Scuderia a mai fost "acuzată" în acest sezon că îl favorizează pe Vettel. La Montreal, pilotul din Principatul Monaco a terminat pe locul 3, la puţin peste o secundă faţă de timpul colegului său (cu sancţiunea aplicată), retrogradat pe locul 2 după Lewis Hamilton. Dacă Leclerc ar fi ştiut de penalizarea lui Vettel, în urma căreia germanul a pierdut victoria în cursă, ar fi putut forţa şi coborî şi el sub cele cinci secunde care au fost adăugate timpului liderului şi ar fi urcat pe locul 2, după britanicul de la Mercedes.



Leclerc a fost diplomat când a fost întrebat despre acest subiect, afirmând că nu ar fi putut înregistra un timp mai bun dacă ar fi ştiut care e situaţia lui Vettel.



Întrebat dacă ar fi făcut altceva dacă ar fi ştiut, Leclerc a răspuns: "Nu, pentru că oricum trăsesem tare să-i prind. I-am văzut că se luptă, i-am văzut că erau foarte aproape unul de altul şi am văzut că eram rapid şi mă apropiam. Am forţat pentru că, dacă s-ar fi întâmplat ceva, voiam să fiu cât mai aproape. Deci nu, nu mi-aş fi schimbat abordarea."



Germanul Sebastian Vettel de la Ferrari a trecut primul linia de sosire la Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, desfăşurat duminică, la Montreal, dar câştigător a fost declarat britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes, clasat al doilea.



Vettel a primit o penalizare de cinci secunde după un incident care a avut loc în turul 48/70. În timp ce rula pe primul loc, sub presiunea lui Hamilton, germanul a ieşit în decor în virajul al treilea, apoi a revenit pe pistă. Maşina Ferrari a revenit pe traseu pe o traiectorie către parapetul opus al pistei şi britanicul a trebuit să frâneze pentru a nu se ciocni cu monopostul rival. Vettel a evitat contactul cu parapetul de protecţie, şi-a redresat monopostul şi a continuat cursa, păstrându-şi primul loc.



Comisarii FIA au stabilit că Vettel trebuia penalizat, pentru că a acţionat deliberat pentru a-l jena pe pilotul Mercedes şi împiedica pe aceasta să efectueze depăşirea.







