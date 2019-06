VIDEO Foști piloți din Formula 1 au reacționat după penalizarea lui Vettel la MP al Canadei: "Așa ceva nu este acceptabil la acest nivel al sportului nostru extraordinar"

Germanul Sebastian Vettel de la Ferrari a trecut primul linia de sosire la Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, desfăşurat duminică, la Montreal, dar câştigător a fost declarat britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes, clasat al doilea. Foşti piloţi au reacţionat pe reţele de socializare considerând injustă decizia de a-l penaliza pe Vattel, scrie News.ro.



Vettel a primit o penalizare de cinci secunde după un incident care a avut loc în turul 48. În timp ce rula pe primul loc sub presiunea lui Hamilton, germanul a ieşit în decor în virajul al treilea, apoi a revenit pe pistă. Maşina Ferrari a revenit pe treseu pe o traiectorie către parapetul opus al pistei şi britanicul a trebuit să frâneze pentru a nu se ciocni cu monopostul rival. Vettel a evitat contactul cu parapetul de protecţie, şi-a redresat monopostul şi a continuat cursa, păstrându-şi primul loc.Manevra a fost considerată ilegală de comisarii FIA, deoarece Vettel "a revenit pe pistă într-o manieră periculoasă" şi a forţat monopostul Mercedes "să iasă de pe pistă". Vettel a fost penalizat cu cinci secunde şi, cum a terminat cursa cu doar o secundă avans faţă de Hamilton, câştigător a fost declarat pilotul de la Mercedes."Am primit cinci secunde penalizare pentru revenire periculoasă pe pistă, concentrează-te, sunt trei secunde avans faţă de Hamilton", i-a transmis, prin radio, inginerul de cursă lui Vettel, după aflarea deciziei comisarilor FIA."Nu aveam unde să mă duc, serios, nu aveam unde să mă duc, nici nu l-am văzut", a răspus Vettel, care a continuat: "A trebuit să mă duc în iarbă şi, când am revenit, avea o aderenţă extraordinară, unde naiba era să mă duc? Aveam iarbă pe cauciucuri. A fost greşeala lui (n.r. - Hamilton) dacă a procedat aşa, dacă ar fi intrat pe interior, m-ar fi depăşit.""Ok, stai concentrat, am înţeles, dar stai concentrat, mai sunt zece tururi"."Sunt concentrat, dar ne fură victoria", a mai spus Vettel."Trebuie să fii total orb să crezi că poţi ieşi pe iarbă şi apoi poţi controla maşina. Am fost norocos că nu am lovit zidul. Unde naiba ar fi terbuit să mă duc? E o lume greşită, vă spun eu. Nu este corect", a izbucnit germanul, tot prin radio, după ce a trecut linia de sosireDupă ce i s-a spus să se calmeze, Vettel a răspuns: "Nu stau calm, asta nu e drept, nu e drept. Sunt furios şi am dreptul acesta. Nu-mi pasă ce spune lumea".Germanul nu şi-a dus monopostul în zona rezervată ocupanţilor podiumului, a refuzat să participe la interviurile care se acordă imediat după cursă, a mers direct la standul echipei sale şi părea că nu va participa la festivitatea de premiere.Lewis Hamilton şi coechipierul germanului, Charles Leclerc, clasat al treilea, au acordat interviurile după cursă şi l-au aşteptat apoi pe Vettel pentru festivitatea de premiere.Între timp, pilotul de la Ferrari s-a mai calmat şi a mers la festivitatea de premiere, nu înainte să ia panoul cu locul I din faţa maşinii lui Hamilton şi să-l pună în dreptul locului gol, în care ar fi trebuit să fie maşina sa, iar pe cel cu locul 2 l-a pus în dreptul Mercedesului.La festivitatea de premiere, Hamilton l-a tras pe Vettel pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar britanicul nu a scăpat de huiduielile publicului. Sportivul german a luat microfonul şi le-a transmis spectatorilor că Hamilton nu trebuie huiduit, deoarece nu are nicio vină."Cred că rolul comisarilor de cursă este de a penaliza mişcările flagrant periculoase, nu greşeli normale, cauzate de concurenţa acerbă. Cea cea s-a întâmplat în Canada nu este acceptabil la acest nivel al sportului nostru extraordinar","Eu cred că putea să-i lase mai mult spaţiu (n.r. - lui Hamilton), dar am pierdut un final de excepţie din cauza unei penalizări. Nevastă-mea a strigat că, . A trebuit să am o discuţie cu ea pentru că înjură în casă","Foarte, foarte jenant, nicio bucurie să văd o asemenea cursă, doi campioni pilotând strălucitor, dar rezultatul va fi fals","A fost vag? Da. Penalizare? Nu, în opinia mea","E vreunul dintre comisari care s-a aflat vreodată în frunte, în Formula 1? Nu au văzut cursa, dar acum au văzut ","Nu m-aş fi dus pe podium dacă eram în locul lui Vettel. Sincer","Sunt fericit că nu avem comisari în Nascar","O decizie absolut ridicolă",Ferrari şi-a anunţat, după cursa de duminică, intenţia de a depune un apel la decizia de a-l penaliza pe Vettel, însă sunt minime şansele ca învingătorul MP al Canadei să fie schimbat.