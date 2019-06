Sebastian Vettel neagă o eventuală retragere la finalul acestui sezon: ''Nu am nicio intenţie să închei cu Formula 1"

Vettel, 31 ani, la al cincilea său sezon cu Ferrari, se pregăteşte pentru Marele Premiu al Canadei de duminică. Germanul are contract cu scuderia italiană până în 2020 şi a ţinut să dezmintă zvonurile despre retragerea sa. Germanul a câştigat titlurile mondiale pe când pilota pentru Red Bull.



''Nu am nicio intenţie să închei cu Formula 1. Simt în continuare plăcere şi am mereu lucruri de realizat cu Ferrari. Credem mereu că putem răsturna situaţia din acest sezon şi Marele Premiu al Canadei ar putea fi prima etapă. Maşina e bună, dar continuăm să ne adaptăm la ea. Iar acum nu ne mai confruntăm cu problemele pe care le-am avut sezonul trecut cu pneurile'', a declarat Sebastian Vettel pentru Auto Bild.



După primele şase curse, câştigate doar de piloţii de la Mercedes, Vettel ocupă locul 3 cu 82 puncte, în urma lui Lewis Hamilton (137 puncte) şi Valtteri Bottas (120). Coechipierul germanului, monegascul Charles Leclerc, este al cincilea, cu 57 puncte.