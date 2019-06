​MotoGP: Danilo Petrucci (Ducati) a câştigat Marele Premiu al Italiei

Petrucci a fost urmat de spaniolul Marc Marquez (Honda) şi de italianul Andrea Dovizioso (Ducati).

La Moto 2 s-a impus spaniolul Alex Marquez (Kalex), în faţa italianului Luca Marini (Kalex) şi a elveţianului Thomas Lüthi (Kalex).

La Mugello, la Moto 3 a câştigat italianul Tony Arbolino (Honda) urmat de conaţionalul său Lorenzo Dalla Porta (Honda) şi de spaniolul Jaume Masia (KTM).

Următoarea etapă, Grand Prix-ul Cataloniei, este programată la 16 iunie.

WHAT. A. RACE! \uD83C\uDFC1



The top four covered by half a second as @Petrux9 triumphs at Mugello! ⏱️#ItalianGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 pic.twitter.com/AZO4XEnR6h