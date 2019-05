​MotoGP: Marc Marquez, victorie în Marele Premiu al Spaniei

Francezul Fabio Quartararo (Yamaha), plecat din pole position, a abandonat la mijlocul cursei, când era pe poziţia a doua.

Marquez, de cinci ori campion mondial şi campion en titre, a revenit pe primul loc în clasamentul general. El a dominat cursa încă din start, luându-şi revanşa pentru căzătura suferită în urmă cu două săptămâni la precedentul Mare Premiu, al Americilor.

Clasamentul cursei la MotoGP:

1. Marc Marquez (Spania/Honda) 41:08.685

2. Alex Rins (Spania/Suzuki) la 1.654

3. Maverick Vinales (Spania/Yamaha) la 2.443

4. Andrea Dovizioso (Italia/Ducati) la 2.804

5. Danilo Petrucci (Italia/Ducati) la 4.748 etc.

That's what world champions do! \uD83D\uDC4A @marcmarquez93 takes his second win of 2019! \uD83E\uDD47 #SpanishGP \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/EvjqP7UR5W

Confirmation of the results from @circuitodejerez! \uD83C\uDFC1



Three manufacturers on the podium as @marcmarquez93 wins ahead of @Rins42 and @mvkoficial12! \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD49#SpanishGP \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/oeNih93JqV