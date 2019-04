Raliul Dakar va avea loc în Arabia Saudită începând din 2020, pentru o durată de cinci ani, au anunţat, luni, organizatorii competiţiei, citați de News.ro.

"Dakar va oferi competitorilor săi ocazia de a-şi testa dorinţele şi calităţile în această competiţie", au spus organizatorii.

Raliul Dakar se desfăşoară de 11 ani în America de Sud.



3⃣0⃣ years in Africa.

1⃣1⃣ years in South America.

The third chapter in the history of Dakar Rally is opening now… moving to the Middle East.

➡️ Next Dakar will be held in Saudi Arabia \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDE6

More details about this adventure will be announced on the 25th of April…#Dakar2020 pic.twitter.com/XDzhfvEbDW