Numărul 69 nu va mai fi atribuit vreunui alt pilot din MotoGP, după ce a fost purtat de Hayden din 2003 până în 2015.

Nicky Hayden a încetat din viaţă la 22 mai 2017, la doar 35 de ani, la cinci zile după ce a suferit un accident grav în Italia. Hayden se afla pe bicicletă pe drumul dintre Tavoleto şi Riccione, de lângă staţiunea Rimini, în momentul în care a fost lovit de o maşină. El a suferit răni grave în zona capului şi pieptului şi în ultimele zile ale vieţii sale a fost în comă indusă.

Hayden a câştigat titlul mondial la motociclism viteză, clasa MotoGP, în 2006, cu Honda.



Tribute to the 'Kentucky Kid' at Hayden's Hill ✨



Nicky Hayden's loved ones and the #MotoGP family were reunited at Hayden's Hill at @COTA to pay a tribute to the #MotoGP Legend on the day his number 69 was retired from premier class racing \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/gDQyOxvAkU