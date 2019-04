Marele Premiu al Chinei: Valtteri Bottas (Mercedes), pole-position la cursa cu numărul 1000 din istoria Formulei 1

Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu al Chinei, urmând să plece din pole-position la cursa cu numărul 1000 din istoria Formulei 1. El va fi urmat pe grila de start de coechipierul lui, britanicul Lewis Hamilton, şi de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari.

MP al Chinei, rezultate calificări:



Full Classification: Qualifying ⏱️@MercedesAMGF1 lock out the front row \uD83D\uDCAA



And how close at @RenaultF1Team?!? \uD83D\uDE2E#ChineseGP \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 #Race1000 pic.twitter.com/MOpCcbyC8D