Formula 1: "Dublă" Mercedes în Bahrain - Lewis Hamilton a câștigat a doua cursă a sezonului; Charles Leclerc (Ferrari), pe locul trei

Echipa Mercedes a ocupat primele două locuri din cadrul Marelui Premiu al Bahrainului la Formula 1. A doua cursă a sezonului a fost câștigată de britanicul Lewis Hamilton, fiind urmat de colegul său Valtteri Bottas. Plecat din pole position, Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul trei.

Charles Leclerc a fost depășit de Hamilton în turul 48, după ce și-a anunţat echipa că pierde din putere. Britanicul a răsturnat cursa în favoarea sa, iar pilotul Ferrari a fost întrecut în cele din urmă și de Bottas.



"A fost o cursă cu adevărat foarte dificilă azi. Charles a făcut o treabă atât de bună, trebuie să fie devastator pentru el. Lupta cu Vettel a fost distractivă pentru mine", a spus Hamilton, la finalul cursei.

"Se întâmplă. Din păcate, nu a fost ziua noastră. Bineînțeles că sunt extrem de dezamăgit. Felicitări lui Lewis și lui Valtteri", a fost reacția lui Leclrec.

Pe locul patru s-a clasat Max Verstappen (Olanda/Red Bull), pe cinci Sebastian Vettel (Germania/Ferrari), pe şase Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) şi pe şapte Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing). Al optulea a fost Pierre Gasly (Franţa/Red Bull), al nouălea Alexander Albon (Thailanda/ Toro Rosso) şi al zecelea Sergio Perez (Mexic/Racing Point).



Marele Premiu al Bahrainului, rezultate:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 308,238 km în 1 h 34:21.836



2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) + 2.980s



3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) + 6.131s



4. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) + 6.408s



5. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) + 36.068s



6. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) + 45.754s



7. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 47.470s



8. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) + 58.094s



9. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) + 1:02.697

10. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) + 1:03.696



11. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1:04.599



12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) + 1 tur



13. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) + 1 tur



14. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) + 1 tur



15. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) + 1 tur



16. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) + 2 tururi



17. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) + 4 tururi



18. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) + 4 tururi



19. Nico Hülkenberg (GER/Renault) + 4 tururi





LAP 57/57: RACE CLASSIFICATION



Agony for Leclerc \uD83D\uDE16

Norris and Albon get their first points in F1 \uD83D\uDE00#BahrainGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDED #F1 pic.twitter.com/ODtV69EY07