​Formula 1: Valtteri Bottas a câștigat prima cursă a anului; Lewis Hamilton a terminat pe locul doi

Valtteri Bottas a câștigat prima cursă a noului sezon de Formula 1, pe Melbourne Park Circuit din Australia. Pilotul finlandez al celor de la Mercedes a plecat ca din pușcă și l-a depășit pe colegul său Lewis Hamilton, aflat la al optulea pole position în Australia, care a terminat pe locul doi. Podiumul a fost completat de olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Au mai terminat în puncte Sebastian Vettel (Ferrari, locul 4), Charles Leclerc (Ferrari, locul 5), Kevin Magnussen (Haas, locul 6), Nico Hulkenberg (Renault, locul 7), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing, locul 8), Lance Stroll (Racing Point, locul 9) şi Daniil Kvyat (Toro Rosso, locul 10).

Romain Grosjean (Haas), Daniel Ricciardo (Renault) şi Carlos Sainz (McLaren) au abandonat.



Bottas a primit și punctul bonus, acordat din acest sezon pilotului care reușește cel mai rapid tur de pistă. Această regulă a mai fost în vigoare în primii ani de existenţă ai Campionatului Mondial de Formula 1, între 1950 și 1959. Finlandezul a parcurs penultimul tur în 1:25.580.

Pentru Bottas este doar patra victorie în Formula 1. Precedentele trei au fost obținute în sezonul 2017: Rusia, Austria și Abu Dhabi.

Melbourne Grand Prix Circuit (Australia)



Primul Grand Prix organizat: 1996

Lungimea circuitului: 5.303 km

Lungimea cursei: 307.574 km

Tururi: 58

Record pe tură (în cursă): 1:24.125 (M. Schumacher 2004)



Marele Premiu al Australiei, rezultate:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 h 25:27.325

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +20.886s

3. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) +22.520s

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) +57.109s

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +58.230s

6. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) +87.156s

7. Nico Hülkenberg (GER/Renault) + 1 tur

8. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

9. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) + 1 tur

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

11. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) à+ 1 tur

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) + 1 tur

13. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) + 1 tur

14. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) + 1 tur

15. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) + 1 tur

16. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) + 2 tururi

17. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) + 3 tururi



