PREZENTARE MotoGP debutează în acest weekend - Ce noutăți aduce noul sezon plus: Va putea cineva să îi facă față lui Marc Marquez?

MotoGP, grila de start in sezonul 2019





Start în nocturnă, pe circuitul Losail din Qatar







Sursa foto: motogp.com Sursa foto: motogp.com





Pentru al 12-lea an consecutiv, sezonul de MotoGP va fi deschis de Marele Premiu din Qatar, unul dintre cele mai spectaculoase. Cursa se desfășoară pe Losail International Circuit, în nocturnă, ceea ce nu se întâmplă pe niciun alt circuit. Pe "Losail" s-a desfășurat prima cursă de noapte din istoria MotoGP, în 2008.







Fabulosul Losail International Circuit se află la periferia orașului Doha, capitala Qatarului. Construită în puțin peste un an, pista a costat 58 milioane de dolari și a implicat munca zilnică a aproape 1000 de muncitori pentru a fi pregătită pentru evenimentul inaugural - Grand Prix-ul Marlboro din Qatar, pe 2 octombrie 2004.





Circuitul Losail are o lungime de 5.380 metri și o lățime de 12 metri, fiind înconjurat de iarbă artificială, menită să împiediece nisipul din deșertul aflat în apropiere să pătrundă pe pistă. Are 16 viraje: 10 de dreapta și 6 de stânga.





Valentino Rossi și Casey Stoner sunt "experții" acestui circuit, având fiecare câte patru victorii în Qatar. Recordul circuitului a fost stabilit de Jorge Lorenzo în 2016, cu 1'54.927.





Marele Premiu din Qatar va face parte din calendarul MotoGP cel puțin până în anul 2031. Contractul anterior fusese semnat până în 2026, însă înțelegerea a fost extinsă joi pentru încă cinci ani.



Programul primei curse a sezonului (ora României):





Vineri - 8 martie





Sâmbătă - 9 martie





Duminică - 10 martie





*Toate cursele din acest sezon vor fi transmise în direct pe Eurosport.





Clasamentul combinat al celor trei zile de teste din Qatar:



1. Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.208s [Ziua 3]

2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 54.441s +0.233s [Ziua 3]

3. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.593s +0.385s [Ziua 2]

4. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.613s +0.405s [Ziua 3]

5. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.651s +0.443s [Ziua 3]

6. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.653s +0.445s [Ziua 3]

7. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 54.660s +0.452s [Ziua 3]

8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 54.770s +0.562s [Ziua 3]

9. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 54.789s +0.581s [Ziua 3]

10. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.818s +0.610s [Ziua 3]

11. Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 54.851s +0.643s [Ziua 3]

12. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 54.997s +0.789s [Ziua 3]

13. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 55.074s +0.866s [Ziua 3]

14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.173s +0.965s [Ziua 2]

15. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.205s +0.997s [Ziua 2]

16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.229s +1.021s [Ziua 3]

17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.247s +1.039s [Ziua 2]

18. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.343s +1.135s [Ziua 3]

19. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.716s +1.508s [Ziua 2]

20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 55.773s +1.565s [Ziua 3]

21. Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.951s +1.743s [Ziua 2]

22. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.072s +1.864s [Ziua 3]

23. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 56.371s +2.163s [Ziua 3]





*Piloți care vor debuta în acest sezon la MotoGP





Cei mai buni timpi:



Ziua 1: Maverick Vinales (Yamaha) 1m 55.051s

Ziua 2: Alex Rins (Suzuki) 1m 54.593s

Ziua 3: Maverick Vinales (Yamaha) 1m 54.208s





Câteva dintre declarațiile de la conferința de presă susținută înainte de startul noului sezon:





"Din 2017 sunt atent la toată lumea. Mă uit la toți adversarii în același mod pentru că, de exemplu, în 2018, eram aici (în Qatar) și nu mulți oameni au vorbit despre Dovizioso și el a fost cel care a câștigat", a spus Marc Marquez.





"În acest pre-sezon a fost interesant să vedem cum s-au îmbunătățit Yamaha, Ducati, Suzuki s-a îmbunătățit cu Rins. Să vedem cum începem acest sezon. Desigur, vom fi foarte rapizi pentru că am avut testele aici, dar sezonul este de 19 curse și trebuie să ne concentrăm asupra muncii noastre, să ne concentrăm pe noi înșine și să încercăm să facem ceea ce știm. Apoi vom vedea la sfârșitul sezonului", a mai precizat campionul en-titre.





"Este greu de zis pentru că, așa cum ați spus, în ultimii ani am făcut rezultate bune. În afară de o victorie, am fost pe podium de multe ori, așa că trebuie să încercăm ", a spus Valetino Rossi, când a fost întrebat dacă Yamaha va atinge o formă mai bună decât în 2018.





"Dar dacă trebuie să mă gândesc acum, poate că vor fi șapte sau opt piloți pregătiți pentru podium. Nu știu dacă suntem mai puternici decât anul trecut, pentru că oricum a fost o cursă bună (în Qatar). Dar vom vedea, trebuie să încercăm. De asemenea, încercați să înțelegeți condițiile, cu vântul, vom vedea", a mai spus Rossi.





"În acest pre-sezon am încercat să fiu puternic. Am încercat să îmbunătățesc puțin motocicleta noastră, deoarece configurația de anul trecut a fost foarte plăcută. Dar am îmbunătățit puțin în zona de frânare, puțin pe zona de viteză superioară, deci asta înseamnă că Suzuki a muncit foarte mult în timpul iernii " - Alex Rins.







11 piloți, 30 de titluri





11 dintre piloții care vor evolua în acest sezon de MotoGP au cucerit împreună 30 de titluri de campion mondial la diverse categorii.





Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP), campionul en-titre Marc Marquez (Repsol Honda) și noul său coleg Jorge Lorenzo au în palmares mai multe titluri la clasa regină, precum și coroane de clasă intermediară și inferioară.





Acestora li se adaugă Johann Zarco (Red Bull KTM Factory Racing), Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), Tito Rabat (Reale Avintia Racing), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), Francesco Bagnaia (Alma Pramac Racing), Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) și Joan Mir (Suzuki Ecstar) - care au cel puțin un titlu de clasă inferioară în dreptul numelui lor.





19 câștigători de curse, 419 victorii





19 dintre cei 22 de motocicliști care vor lua startul în noul sezon de MotoGP au obținut victorii la clasa regină, Moto2 / 250cc sau Moto3 / 125cc, ajungând la un total impresionant de 419 victorii.





În plus, opt dintre aceștia s-au aflat pe primul loc al podiumului la MotoGP: Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Andrea Iannone și Jack Miller.





9 naționalități și o diferență de 20 de ani între cel mai tânăr și cel mai bătrân pilot





Piloți din nouă țări diferite se vor afla pe grila de start în 2019: Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Australia, Japonia, Malaezia, Portugalia și Cehia.





În vârstă de 19 ani și 324 de zile, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) este cel mai tânăr pilot care va evolua în acest an la MotoGP. În schimb, Valentino Rossi este cel mai bătrân, italianul având 40 de ani și 22 de zile; 20 de ani și 63 de zile îi separă pe cei doi piloți. Quartararo nici nu era născut când "Il Dottore" câștiga prima sa cursă.









Sursa foto: Twitter - MotoGP

Sursa foto: Twitter - MotoGP





Schimbări de regulament:



Trecerea liniei de sosire











În trecut, pentru a se considera că un pilot a terminat cursa, acesta trebuia să fie în contact cu motocicleta în momentul trecerii liniei de sosire. Au fost situații în care, din cauza unui accident, pilotul și motocicleta au trecut separat linia de sosire. Incepând cu acest sezon, timpul final va fi determinat de prima parte a pilotului sau a motocicletei sale, oricare dintre ele trece ultima linia de sosire. În cazul prezentat în fotografia de mai jos, în momentul în care pilotul trece linia de finish, atunci se va considera că a încheiat cursa.

Sursa foto: motogp.com







Reînceperea unei curse întrerupte





S-a stabilit că piloții pot fi ajutați de comisarii de traseu pentru a ridica motocicleta sau pentru a o reporni. Comisarii vor folosi termenii "activ" și "activ în competiție" pentru a defini starea unui concurent, iar deciziile lor nu pot fi contestate. Acești termeni se referă la următoarele situații: pilotul se află pe pistă, încearcă să repare/repornească motocicleta, să reintre pe pistă sau să revină la "pit lane".



Depășirea sub steag galben





Atunci când se impune o penalizare pentru depășirea sub steagul galben sau pentru orice altă încălcare a regulamentului, informațiile vor fi comunicate prin afișajul panoului de bord și pe linia de sosire timp de trei tururi. Până acum, pilotul avea la dispoziție cinci tururi pentru a lua la cunoștință greșeala și a se conforma.



Pornirea unei motociclete





Din motive de siguranță, nu este permisă pornirea motorului unei motociclete de curse în zona boxelor, ci numai afară, în "pit-lane".



Mai multe pneuri de ploaie





Alocarea standard a pneurilor de ploaie va crește de la 11 la 13, fiind șase pneuri față și șapte pneuri spate.



Sancțiuni care nu fac obiectul unui recurs





Codul disciplinar conține o listă a sancțiunilor care nu fac obiectul unui recurs, de obicei acele sancțiuni date în timpul unei curse. Cu toate acestea, comisarii pot impune și o pedeapsă de timp în locul altei pedepse, de obicei atunci când pedeapsa standard nu poate fi respectată în cursă, deoarece nu mai este suficient timp.





Regulamentul care se referă la astfel de situații a fost modificat, astfel încât atunci când se acordă o penalizare de timp în locul oricărei sancțiuni care nu poate fi contestată, pedeapsa de timp devine și ea imposibil de contestat.







Schimbări la nivelul echipelor:

După 20 de ani, Tech 3 a renunțat la colaborarea cu Yamaha și începe o nouă provocare alături de KTM, din sezonul 2019. Cei doi piloți, debutantul Miguel Oliveira și Hafizh Syahrin vor avea aceeași motocicletă (KTM RC16) ca piloții de la echipa de uzină RedBull KTM Factory Racing (Johann Zarco și Pol Espargaro). SIC Racing Team - care a participat până acum doar la Moto2 și Moto3 - debutează la clasa MotoGP din postura de echipă independentă oficială Yamaha (Petronas Yamaha SRT). Unul dintre piloți va fi campionul mondial din 2017 la Moto2, Franco Morbidelli, care va avea la dispoziție o motocicletă "Spec-A", similară cu motocicletele lui Maverick Vinales și Valentino Rossi. Debutantul Fabio Quartararo va folosi o motocicletă "Spec-B". Honda pierde două motociclete de pe grilă, prin renunțarea echipei EG 0,0 Marc VDS la participarea în clasa MotoGP. Cum arată echipele pentru sezonul 2019:





Alma Pramac Racing: Jack Miller, Francesco Bagnaia







Sursa foto: Twitter - MotoGp

Sursa foto: Twitter - MotoGp





Aprilia Racing Team Gresini: Andrea Iannone, Aleix Espargaro









Sursa foto: Instagram - gresiniracing







LCR Honda: Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow







Sursa foto: Instagram - lcr_honda

Sursa foto: Instagram - lcr_honda





Mission Winnow Ducati: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci







Sursa foto: Twitter - Ducati Motor Sursa foto: Twitter - Ducati Motor





Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales, Valentino Rossi







Sursa foto: yamahamotogp Sursa foto: yamahamotogp





Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli









Sursa foto: yamaha-racing.com







Reale Avintia Racing: Karel Abraham, Tito Rabat







Sursa foto: Instagram - Karel Abraham și Tito Rabat

Sursa foto: Instagram - Karel Abraham și Tito Rabat





Red Bull KTM Factory Racing: Johann Zarco, Pol Espargaro





Sursa foto: Twitter - Johann Zarco și Pol Espargaro

Sursa foto: Twitter - Johann Zarco și Pol Espargaro





Red Bull KTM Tech 3: Hafizh Syahrin, Miguel Oliveira









Sursa foto: motogp.tech3racing.fr







Repsol Honda Team: Marc Marquez, Jorge Lorenzo









Sursa foto: Twitter - Repsol Honda Team







Team SUZUKI ECSTAR: Joan Mir, Alex Rins





Sursa foto: suzuki-motogp.com

Joan Mir, Alex RinsSursa foto: suzuki-motogp.com





Motocicletele folosite de cele 11 echipe:





Aprilia: 2

- Aprilia Racing Team Gresini: RS-GP (2)





Suzuki: 2

- Team Suzuki Ecstar: GSX-RR (2)





Honda: 4





- Repsol Honda Team: RC213V 2019 (2)

- LCR Honda: 2019 RC213V (1) si 2018 RC213V (1)





KTM: 4

- Red Bull KTM Factory Racing: KTM RC16 (2)

- Tech3 KTM: KTM RC16 (2)





Yamaha: 4





- Yamaha MotoGP: YZR-M1 2019 (2)

- Petronas Yamaha SIC: YZR-M1 spec-A (1) si YZR-M1 2018 (1)





Ducati: 6



- Ducati Team: Ducati Desmosedici GP19 (2)

- Alma Pramac Racing: Ducati Desmosedici GP19 (1) si Ducati Desmosedici GP18 (1)

- Reale Avintia Racing: Ducati Desmosedici GP18 (2)





Ce s-a schimbat față de 2018 în ceea ce privește piloții:



Francesco Bagnaia (Alma Pramac Racing), Miguel Oliveira (Tech 3 Racing KTM), Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) și Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SIC) vor debuta la clasa regină. Francesco Bagnaia, campion mondial în 2018 la Moto 2, îl înlocuiește la Alma Pramac Racing pe italianul Danilo Petrucci, care se alătură în 2019 echipei Mission Winnow Ducati. Danilo Petrucci a fost adus de Ducati pentru a-l înlocui pe Jorge Lorenzo. Spaniolul a semnat un contract pe doi ani cu echipa Repsol Honda, unde îl va avea coechipier pe compatriotul său Marc Marquez, formând o echipă de campioni mondiali care au câştigat toate titlurile începând din 2012. Lorenzo are în palmares trei titluri la MotoGP, în 2010, 2012 şi 2015, iar Marquez în 2013, 2014, 2016, 2017 și 2018. Jorge Lorenzo i-a luat locul la Honda lui Dani Pedrosa. Spaniolul și-a anunțat anul trecut retragerea din MotoGP, încheindu-şi astfel o carieră în motociclism de 18 ani. Pedrosa a concurat din 2006 la clasa regină şi a terminat de trei ori sezonul pe locul doi. Anterior, el a câştigat trei titluri mondiale: unul la clasa 125 cc (2003) şi două la clasa 250 cc (2004 şi 2005). În vara anului trecut, Joan Mir (locul 6 la Moto 2 în 2018 și campion mondial la Moto 3 în 2017) a semnat un contract pe doi ani cu echipa Suzuki, unde îl va înlocui pe italianul Andrea Iannone, care va evolua din acest sezon pentru Aprilia. Andrea Iannone a semnat pentru două sezoane cu Aprilia, unde îl va înlocui pe Scott Redding, care se s-a mutat la Campionatul Britanic de Superbike. Miguel Oliveira (locul 2 la Moto 2 în 2018) va fi promovat la clasa regină și va fi coleg cu Hafizh Syahrin la Red Bull KTM Tech 3. Johann Zarco a părăsit echipa la finalul lui 2018 pentru a se alătura celor de la Red Bull KTM Factory Racing. Johann Zarco îl va înlocui pe Bradley Smith, al cărui contract a expirat la sfârșitul lui 2018. Brtitanicul va evolua din 2019 la MotoE. Karel Abraham va evolua din 2019 pentru Reale Avintia Racing, după două sezoane alături de Aspar Racing Team/Ángel Nieto Team. Xavier Simeon, care a concurat anul trecut în MotoGP, va rămâne în echipa Avintia, dar va evolua în 2019 la MotoE. Concurent în MotoGP din 2010, Álvaro Bautista (locul 12 la MotoGP în 2018) a debutat în acest an în Campionatul Mondial de Superbike, alături de Aruba.it Racing - Ducati. Franco Morbidelli, care în 2018 a evoluat pentru EG 0,0 Marc VDS, se alătură din acest sezon celor de la Petronas Yamaha SRT. Italianul îl va avea coechipier pe debutantul Fabio Quartararo (Franța), locul 10 la Moto 2 în 2018. Prezentarea detaliată a piloților:

Jack Miller (Australia) - Alma Pramac Racing

Data nașterii: 18 ianuarie 1995, Townsville

Motocicletă: Ducati

Primul Grand Prix (MotoGP): 2015 - Qatar

Prima victorie într-un Grand Prix: 2016 - Olanda

Victorii: 1

Locuri pe podium: 1

Pole positions: 1

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 4 (Argentina, Franța)

Clasamentul final al piloților: 11 (2017), 13 (2018), 18 (2016), 19 (2015)



Francesco Bagnaia (Italia) - Alma Pramac Racing

Data nașterii: 14 ianuarie 1997, Torino

Motocicletă: Ducati

Primul Grand Prix (MotoGP): va debuta în Qatar



Andrea Iannone (Italia) - Aprilia Racing Team Gresini

Data nașterii: 9 august 1989, Vasto

Motocicletă: Aprilia

Primul Grand Prix (MotoGP): 2013 - Qatar

Prima victorie într-un Grand Prix: 2016 - Austria

Victorii: 1

Locuri pe podium: 11 (2 - locul 2; 8 - locul 3)

Pole positions: 2

Victorii/ podiumuri în 2018: 1/4

Cel mai bun loc în 2018: 2 (Australia)

Clasamentul final al piloților: 5 (2015), 9 (2016), 10 (2014, 2018), 12 (2013), 13 (2017)



Aleix Espargaro (Spania) - Aprilia Racing Team Gresini

Data nașterii: 30 iulie 1989, Granollers

Motocicletă: Aprilia

Primul Grand Prix (MotoGP): 2009 - Indianapolis

Victorii: 0

Locuri pe podium: 1 (locul 2)

Pole positions: 2

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 6 (Aragon)

Clasamentul final al piloților: 7 (2014), 11 (2013, 2015, 2016), 12 (2012), 14 (2010), 15 (2017), 17 (2018), 18 (2009)



Takaaki Nakagami (Japonia) - LCR Honda

Data nașterii: 9 februarie 1992, Chiba

Motocicletă: Honda

Primul Grand Prix (MotoGP): 2018 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 6 (Valencia)

Clasamentul final al piloților: 20 (2018)



Cal Crutchlow (Marea Britanie) - LCR Honda

Data nașterii: 29 octombrie 1985, Coventry

Motocicletă: Honda

Primul Grand Prix (MotoGP): 2011 - Qatar

Prima victorie într-un Grand Prix: 2016 - Cehia

Victorii: 3

Locuri pe podium: 16 (5 - locul 2; 8 - locul 3)

Pole positions: 4

Victorii/ podiumuri în 2018: 1/3

Cel mai bun loc în 2018: 1 (Argentina)

Clasamentul final al piloților: 5 (2013), 7 (2012, 2016, 2018), 8 (2015), 9 (2017), 12 (2011), 13 (2014)



Andrea Dovizioso (Italia) - Mission Winnow Ducati

Data nașterii: 23 martie 1986, Forlimpopoli

Motocicletă: Ducati

Primul Grand Prix (MotoGP): 2008 (Qatar)

Prima victorie într-un Grand Prix: 2009 (Marea Britanie)

Victorii: 12

Locuri pe podium: 51 (18 - locul 2; 21 - locul 3)

Pole positions: 7

Victorii/ podiumuri în 2018: 4 /9

Cel mai bun loc în 2018: 1 (Qatar, Cehia, San Marino, Valencia)

Clasamentul final al piloților: 2 (2017, 2018), 3, (2011), 4 (2012), 5 (2008, 2010, 2014, 2016), 6 (2009), 7 (2015), 8 (2013)



Danilo Petrucci (Italia) - Mission Winnow Ducati

Data nașterii: 28 octombrie 1990, Terni

Motocicletă: Ducati

Primul Grand Prix (MotoGP): 2012 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 6 (4 - locul 2; 2 - locul 3)

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/1

Cel mai bun loc în 2018: 2 (Franța)

Clasamentul final al piloților: 8 (2017, 2018), 10 (2015), 14 (2016), 17 (2013), 19 (2012), 20 (2014)



Maverick Viñales (Spania) - Monster Energy Yamaha MotoGP

Data nașterii: 12 ianuarie 1995, Figueres

Motocicletă: Yamaha

Primul Grand Prix (MotoGP): 2015 - Qatar

Prima victorie într-un Grand Prix: 2016 - Marea Britanie

Victorii: 5

Locuri pe podium: 16 (3 - locul 2; 8 - locul 3)

Pole positions: 6

Victorii/ podiumuri în 2018: 1/5

Cel mai bun loc în 2018: 1 (Austria)

Clasamentul final al piloților: 3 (2017), 4 (2016, 2018), 12 (2015)



Valentino Rossi (Italia) - Monster Energy Yamaha MotoGP

Data nașterii: 16 februarie 1979, Urbino

Motocicletă: Yamaha

Primul Grand Prix (MotoGP/500cc): 2000

Prima victorie într-un Grand Prix: 2000 - Marea Britanie

Victorii: 89

Locuri pe podium: 196 (59 - locul 2, 48 - locul 3)

Pole positions: 55

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/5

Cel mai bun loc în 2018: 2 (Germania)

Clasamentul final al piloților: 1 (2001 - 500cc, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009), 2 (2000 - 500cc, 2006, 2014, 2015, 2016), 3 (2007, 2010, 2018), 4 (2013), 5 (2017), 6 (2012), 7 (2011)



Fabio Quartararo (Franța) - Petronas Yamaha SRT

Data nașterii: 20 aprilie 1999, Nice

Motocicletă: Yamaha

Primul Grand Prix (MotoGP): va debuta în Qatar



Franco Morbidelli (Italia) - Petronas Yamaha SRT

Data nașterii: 4 decembrie 1994, Roma

Motocicletă: Yamaha

Primul Grand Prix (MotoGP): 2018 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 8 (Australia)

Clasamentul final al piloților: 15 (2018)



Karel Abraham (Cehia) - Reale Avintia Racing

Data nașterii: 2 ianuarie 1990, Brno

Motocicletă: Ducati

Primul Grand Prix (MotoGP): 2011 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 11 (Australia)

Clasamentul final al piloților: 14 (2011, 2012), 17 (2014), 20 (2017), 23 (2018), 24 (2013)



Tito Rabat (Spania) - Reale Avintia Racing

Data nașterii: 25 mai 1989, Barcelona

Motocicletă: Ducati

Primul Grand Prix (MotoGP): 2016 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 7 (Argentina)

Clasamentul final al piloților: 19 (2017, 2018), 21 (2016)

Johann Zarco (Franța) - Red Bull KTM Factory Racing

Data nașterii: 16 iulie 1990, Cannes

Motocicletă: KTM

Primul Grand Prix (MotoGP): 2017 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 6 (4 - locul 2; 2 - locul 3)

Pole positions: 4

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/3

Cel mai bun loc în 2018: 2 (Argentina, Spania)

Clasamentul final al piloților: 6 (2017, 2018)



Pol Espargaro (Spania) - Red Bull KTM Factory Racing

Data nașterii: 10 iunie 1991, Granollers

Motocicletă: KTM

Primul Grand Prix (MotoGP):

Victorii: 0

Locuri pe podium: 1 (1- loc 3)

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/1

Cel mai bun loc în 2018: 3 (Valencia)

Clasamentul final al piloților: 6 (2014), 8 (2016), 9 (2015), 14 (2018), 17 (2017)



Hafizh Syahrin (Malaezia) - Red Bull KTM Tech 3

Data nașterii: 5 mai 1994, Ampang

Motocicletă: KTM

Primul Grand Prix (MotoGP): 2018 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/0

Cel mai bun loc în 2018: 9 (Argentina)

Clasamentul final al piloților: 16 (2018)



Miguel Oliveira (Portugalia) - Red Bull KTM Tech 3

Data nașterii: 4 ianuarie 1995, Pragal

Motocicletă: KTM

Primul Grand Prix (MotoGP): va debuta în Qatar



Marc Marquez (Spania) - Repsol Honda Team

Data nașterii: 17 februarie 1993, Cervera

Motocicletă: Honda

Primul Grand Prix (MotoGP): 2013 - Qatar

Prima victorie într-un Grand Prix: 2013 - SUA

Victorii: 44

Locuri pe podium: 77 (23 - locul 2; 10 - locul 3)

Pole positions: 52

Victorii/ podiumuri în 2018: 9/14

Cel mai bun loc în 2018: 1 (SUA, Spania, Franța, Olanda, Germania, Aragon, Thailanda, Japonia, Malaezia)

Clasamentul final al piloților: 1 (2013, 2014, 2016, 2017, 2018), 3 (2015)



Jorge Lorenzo (Spania) - Repsol Honda Team

Data nașterii: 4 mai 1987, Palma de Mallorca

Motocicletă: Honda

Primul Grand Prix (MotoGP): 2008 - Qatar

Prima victorie într-un Grand Prix: 2008 - Portugalia

Victorii: 47

Locuri pe podium: 114 (44 - locul 2; 23 - locul 3)

Pole positions: 43

Victorii/ podiumuri în 2018: 3/4

Cel mai bun loc în 2018: 1 (Italia, Catalonia, Austria)

Clasamentul final al piloților: 1 (2010, 2012, 2015), 2 (2009, 2011, 2013), 3 (2014, 2016), 4 (2008), 7 (2017), 9 (2018)



Joan Mir (Spania) - Team SUZUKI ECSTAR

Data nașterii: 1 septembrie 1997, Palma de Mallorca

Motocicletă: Suzuki

Primul Grand Prix (MotoGP): va debuta în Qatar

Alex Rins (Spania) - Team SUZUKI ECSTAR

Data nașterii: 8 decembrie 1995

Motocicletă: Suzuki

Primul Grand Prix (MotoGP): 2017 - Qatar

Victorii: 0

Locuri pe podium: 5 (3 - locul 2; 2 - locul 3)

Pole positions: 0

Victorii/ podiumuri în 2018: 0/5

Cel mai bun loc în 2018: 2 (Olanda, Malaezia, Valencia)

Clasamentul final al piloților: 5 (2018), 16 (2017)



Calendarul curselor de MotoGP în 2019:









Prezentarea celor 19 circuite:







Losail International Circuit (Qatar)



Anul construcției: 2004

Lungimea circuitului: 5,380 m

Lățimea circuitului: 12 m

Distanța totală: 118.4 km

Numărul de tururi: 22

Viraje: 6 stânga, 10 dreapta

Recordul circuitului: 1'54.927 (Jorge Lorenzo, 2016)

Cele mai multe victorii: Valentino Rossi, Casey Stoner (câte 4)

Câștigător 2018: Andrea Dovizioso



Termas de Río Hondo (Argentina)





Anul construcției: 2008

Lungimea circuitului: 4,806 m

Lățimea circuitului: 16 m

Distanța totală: 120.2 km

Numărul de tururi: 25

Viraje: 5 stânga, 9 dreapta

Recordul circuitului: 1'39.019 (Valentino Rossi, 2015)

Cele mai multe victorii: Marc Marquez (2)

Câștigător 2018: Cal Crutchlow



Circuit Of The Americas (SUA)



Anul construcției: 2012

Lungimea circuitului: 5,513 m

Lățimea circuitului: 15 m

Distanța totală: 110.3 km

Numărul de tururi: 20

Viraje: 11 stânga, 9 dreapta

Recordul circuitului: 2'03.575 (Marc Marquez, 2014)

Cele mai multe victorii: Marc Marquez (6)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Circuito de Jerez - Angel Nieto (Spania)



Anul construcției: 1986

Lungimea circuitului: 4,423 m

Lățimea circuitului: 11 m

Distanța totală: 110.6 km

Numărul de tururi: 25

Viraje: 5 stânga, 8 dreapta

Recordul circuitului: 1'38.735 (Jorge Lorenzo, 2015)

Cele mai multe victorii: Valentino Ross (7)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Le Mans (Franța)



Anul construcției: 1966

Lungimea circuitului: 4,185 m

Lățimea circuitului: 13 m

Distanța totală: 113.0 km

Numărul de tururi: 27

Viraje: 5 stânga, 9 dreapta

Recordul circuitului: 1'32.309 (Maverick Vinales, 2017)

Cele mai multe victorii: Jorge Lorenzo (5)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Autodromo del Mugello (Italia)



Anul construcției: 1974

Lungimea circuitului: 5,245 m

Lățimea circuitului: 14 m

Distanța totală: 120.6 km

Numărul de tururi: 23

Viraje: 6 stânga, 9 dreapta

Recordul circuitului: 1'47.639 (Marc Marquez, 2013)

Cele mai multe victorii: Valentino Rossi (7)

Câștigător 2018: Jorge Lorenzo



Circuit de Barcelona-Catalunya (Catalonia)



Anul construcției: 1991

Lungimea circuitului: 4,627 m

Lățimea circuitului: 12 m

Distanța totală: 113.4 km

Numărul de tururi: 24

Viraje: 5 stânga, 8 dreapta

Recordul circuitului: 1'40.021 (Jorge Lorenzo, 2018)

Cele mai multe victorii: Valentino Rossi (6)

Câștigător 2018: Jorge Lorenzo



TT Circuit Assen (Olanda)



Anul construcției: 1955

Lungimea circuitului: 4,542 m

Lățimea circuitului: 14 m

Distanța totală: 118.1 km

Numărul de tururi: 26

Viraje: 6 stânga, 12 dreapta

Recordul circuitului: 1'33.617 (Marc Marquez, 2015)

Cele mai multe victorii: Valentino Rossi (3)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Sachsenring (Germania)



Anul construcției: 1996

Lungimea circuitului: 3,671 m

Lățimea circuitului: 12 m

Distanța totală: 110.1 km

Numărul de tururi: 30

Viraje: 10 stânga, 3 dreapta

Recordul circuitului: 1'21.442 (Jonas Folger, 2017)

Cele mai multe victorii: Marc Marquez (6)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Automotodrom Brno (Cehia)



Anul construcției: 1987

Lungimea circuitului: 5,403 m

Lățimea circuitului: 15m

Distanța totală: 113.5 km

Numărul de tururi: 21

Viraje: 6 stânga, 8 dreapta

Recordul circuitului: 1'56.027 (Dani Pedrosa, 2014)

Cele mai multe victorii: Valentino Rossi (5)

Câștigător 2018: Andrea Dovizioso



Red Bull Ring - Spielberg (Austria)



Anul construcției: 1997

Lungimea circuitului: 4,318 m

Lățimea circuitului: 13 m

Distanța totală: 120.9 km

Numărul de tururi: 28

Viraje: 3 stânga, 7 dreapta

Recordul circuitului: 1'24.277 (Andrea Dovizioso, 2018)

Câștigător 2018: Jorge Lorenzo



Silverstone Circuit (Marea Britanie)



Anul construcției: 1948

Lungimea circuitului: 5,900 m

Lățimea circuitului: 15 m

Distanța totală: 118.0 km

Numărul de tururi: 20

Viraje: 8 stânga, 10 dreapta

Recordul circuitului: 2'01.560 (Marc Marquez, 2017)

Cele mai multe victorii: Jorge Lorenzo (3)



Misano World Circuit Marco Simoncelli (San Marino)



Anul construcției: 1972

Lungimea circuitului: 4,226 m

Lățimea circuitului: 12 m

Distanța totală: 114.1 km

Numărul de tururi: 27

Viraje: 6 stânga, 10 dreapta

Recordul circuitului: 1'32.678 (Andrea Dovizioso, 2018)

Cele mai multe victorii: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi (câte 3)

Câștigător 2018: Andrea Dovizioso



MotorLand Aragón (Aragon)



Anul construcției: 2009

Lungimea circuitului: 5,077 m

Lățimea circuitului: 15 m

Distanță totală: 116.8 km

Numărul de tururi: 23

Viraje: 10 stânga, 7 dreapta

Recordul circuitului: 1'48.120 (Jorge Lorenzo, 2015)

Cele mai multe victorii: Marc Marquez (4)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Chang International Circuit (Thailanda)



Anul construcției: 2014

Lungimea circuitului: 4,554 m

Lățimea circuitului: 12 m

Distanța totală: 118.4 km

Numărul de tururi: 26

Viraje: 5 stânga, 7 dreapta

Recordul circuitului: 1'31.471 (Marc Marquez, 2018)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Twin Ring Motegi (Japonia)



Anul construcției: 1997

Lungimea circuitului: 4,801 m

Lățimea circuitului: 15 m

Distanța totală: 115.2 km

Numărul de tururi: 24

Viraje: 6 stânga, 8 dreapta

Recordul circuitului: 1'45.350 (Jorge Lorenzo, 2014)

Cele mai multe victorii: Loris Capirossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa (câte 3)

Câștigător 2018: Marc Marquez





Phillip Island (Australia)





Anul construcției: 1956

Lungimea circuitului: 4,448 m

Lățimea circuitului: 13 m

Distanța totală: 120.1 km

Numărul de tururi: 27

Viraje: 7 stânga, 5 dreapta

Recordul circuitului: 1'28.108 (Marc Marquez, 2013)

Cele mai multe victorii: Casey Stoner, Valentino Rossi (câte 6)

Câștigător 2018: Maverick Vinales



Sepang International Circuit (Malaezia)



Anul construcției: 1998

Lungimea circuitului: 5,543 m

Lățimea circuitului: 16 m

Distanța totală: 110.9 km

Numărul de tururi: 20

Viraje: 5 stânga, 10 dreapta

Recordul circuitului: 2'00.606 (Jorge Lorenzo, 2015)

Cele mai multe victorii: Valentino Rossi (6)

Câștigător 2018: Marc Marquez



Circuit Ricardo Tormo (Valencia)



Anul construcției: 1999

Lungimea circuitului: 4,005 m

Lățimea circuitului: 12 m

Distanța totală: 108.1 km

Numărul de tururi: 27

Viraje: 9 stânga, 5 dreapta

Recordul circuitului: 1'31.171 (Jorge Lorenzo, 2016)

Cele mai multe victorii: Jorge Lorenzo, Dani Pedros (câte 4)

Câștigător 2018: Andrea Dovizioso





Cei mai titrați piloți din MotoGP:





1. Giacomo Agostini (Italia) - 8 titluri (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975)





2. Valentino Rossi (Italia) - 7 (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009)





3. Mick Doohan (Australia) - 5 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

Marc Márquez(Spania) - 5 (2013, 2014, 2016, 2017, 2018)





4. Geoff Duke (Marea Britanie) - 4 (1951, 1953, 1954, 1955)

John Surtees (Marea Britanie) - 4 (1956, 1958, 1959, 1960)

Mike Hailwood (Marea Britanie) - 4 (1962, 1963, 1964, 1965)

Eddie Lawson (SUA) - 4 (1984, 1986, 1988, 1989)





5. Kenny Roberts (SUA) - 3 (1978, 1979, 1980)

Wayne Rainey (SUA) - 3 (1990, 1991, 1992)

Jorge Lorenzo (Spania)- 3 (2010, 2012, 2015)



Ultimii câștigători:



Piloți:



2018: Marc Marquez (Spania/Honda)

2017: Marc Marquez (Spania/Honda)

2016: Marc Marquez (Spania/Honda)

2015: Jorge Lorenzo (Spania/Yamaha)

2014: Marc Marquez (Spania/Honda)

2013: Marc Marquez (Spania/Honda)

2012: Jorge Lorenzo (Spania/Yamaha)

2011: Casey Stoner (Australia/Honda)

2010: Jorge Lorenzo (Spania/Yamaha)

2009: Valentino Rossi (Italia/Yamaha)



Constructori:





2018: Honda

2017: Honda

2016: Honda

2015: Yamaha

2014: Honda

2013: Honda

2012: Honda

2011: Honda

2010: Honda

2009: Yamaha





16:40-17:25 - Antrenamente libere 121:00-21:45 - Antrenamente libere 216:15-17:00 - Antrenamente libere 320:20-20:50 - Antrenamente libere 421:00-21:15 - Calificări 121:25-21:40 - Calificări 216:40 - 17:00 - Încălzirile pentru cursă21:00 - Cursa