​MotoGP: Andrea Dovizioso a câştigat Marele Premiu al Comunității Valenciene, competiţie afectată de ploaie

Cursa a fost întreruptă, cu steagul roşu, în turul al 14-lea, din cauza ploii. Ordinea a fost cea de la finalul turului anterior: Alex Rins (Suzuki), urmat de italienii Andrea Dovizioso (Ducati) şi Valentino Rossi (Yamaha), de spaniolul Dani Pedrosa (Honda) şi de francezul Johann Zarco (Yamaha Tech3).

Nouă piloţi, între care campionul mondial Marc Marquez (Honda) şi un alt spaniol, Maverick Vinales (Yahama), precum şi italienii Andrea Iannone (Suzuki) şi Danilo Petrucci (Ducati Pramac), abandonaseră după ce au căzut.

După ce condiţiile s-au îmbunătăţit, cursa s-a reluat. Dovizioso şi Rossi l-au întrecut pe Rins, dar italianul de la Yamaha a căzut şi el, în virajul 12, cu patru tururi înainte de final, alunecând pe pista umedă. Rossi a continuat, dar a trecut linia de sosire al 13-lea.

FULL RESULTS: #ValenciaGP



Races don't come much tougher than that one, as you can probably tell... \uD83C\uDF27



What a way to finish 2018! #MotoGP pic.twitter.com/sulgVJ9fbj