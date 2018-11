Formula 1 - Max Verstappen continuă scandalul cu Esteban Ocon: "Nu vorbesc cu proştii"

​Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a continuat să-l facă prost pe francezul Esteban Ocon de la Force India, cu care a avut un incident pe pistă, la Marele Premiu al Braziliei, de duminică, transmite News.ro.







"Acroşajul? Nu înţeleg. Astfel de evenimente se pot întâmpla în timpul unei lupte între primul clasat şi al doilea. În acest caz, el era întâziat. Eu am intrat pe interior şi el a încercat să mă facă pe exterior. El a primit o penalitate sportivă, deci mi se pare evident. M-am dus să-l împing, nu ne-am bătut. Nu l-am lovit. După o oră, nu am avut ce să-i mai spun. Nu vorbesc cu proştii. Nu am nevoie să-i vorbesc", a declarat Verstappen, pentru RTBF.



Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a avut o mare şansă de a câştiga Marele Premiu al Braziliei, penultima etapă a sezonului, desfăşurată duminică, la Interlagos.





Plecat de pe locul 5 al grilei, Verstappen şi-a depăşit toţi adversarii din faţa sa până în turul 40, inclusiv pe Lewis Hamilton de la Mercedes, pornit din pole-position, şi s-a instalat la conducerea cursei.





Din nefericire pentru tânărul olandez, şansele sale la victorie au fost năruite în turul 44/71 de francezul Esteban Ocon de la Force India, care l-a acroşat, în momentul în care pilotul de la Red Bull îl depăşea cu un tur. Verstappen a reuşit să continue cursa, dar nu a mai putut recupera prima poziţie, terminând al doilea, după Hamilton, în timp ce Ocon a fost penalizat cu un "stop and go".





Olandezul de 21 de ani şi-a exprimat prin radio furia faţă de Ocon, pe care l-a numit "idiot". După cursă, Verstappen a afirmat că speră să nu-l întâlnească pe pilotul de la Force India, dar nu s-a ţinut de cuvânt şi l-a căutat la standuri pe francez până l-a găsit. După un schimb de replici, Max Verstappen l-a îmbrâncit de mai multe ori pe francezul de 22 de ani.





"Un comportament de nebun", a declarat Ocon după incident.





Potrivit lequipe.fr, comisarii FIA nu au rămas indiferenţi la agresiunea lui Verstappen şi l-au sancţionat pe pilotul Red Bull cu două zile de muncă în interes general, pe care trebuie să le efectueze în următoarele şase luni. Aceştia au acceptat explicaţia olandezului, potrvit căreia nu a intenţionat să-l lovească pe Ocon, dar a fost provocat şi şi-a pierdut sângele rece.





Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a câştigat, duminică, MP al Braziliei, a XX-a etapă, penultima, a Campionatului Mondial de Formula 1. El a fost urmat de olandezul Max Verstappen de la Red Bull şi de finlandezul Kimi Raikkonen de la Ferrari.





