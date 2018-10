​MotoGP: Marc Marquez, campion mondial pentru a cincea oară / A câștigat Marele Premiu al Japoniei

Victoria din Japonia a fost a opta din acest sezon pentru Marquez, venind chiar pe circuitul de casă al echipei sale Honda.

La 25 de ani și 251 de zile, Marc Marquez a devenit cel mai tânăr deținător a șapte titluri mondiale (cinci în MotoGP). El a mai câștigat titlul mondial în MotoGP în 2013, 2014, 2016 şi 2017. Mai mult, spaniolul a fost campion mondial la 125cc (2010) și la Moto2 (2012).

Marc Márquez is World Champion for the seventh time!



He wins the #JapaneseGP to secure the crown \uD83D\uDC51



We are witnessing greatness \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/ax9k7e7mZe