Fenati se retrage din motociclism după ce a fost dat afară de echipa lui pentru gestul de a acţiona frâna unui rival

"Am terminat cu campionatul mondial de motociclism. Nu voi mai concura. Nu mai este lumea mea... E prea multă nedreptate, am greşit, este adevărat, dar am cerut iertare tuturor. Vrei să-mi vezi casca şi combinezonul? Este o dungă lungă neagră: cauciucul lui Manzi. M-a atacat de trei ori şi el putea să mă ucidă, aşa cum aţi spus voi (n.r. - de Fenati). Eu m-am gândit să-i fac la fel: <îţi arăt că pot fi la fel de josnic ca tine>. Jur că niciodată nu m-am gândit să-i fac rău. Sunt piloţi care pun în pericol vieţile altora în fiecare duminică şi nimeni nu zice nimic. Anul trecut, am fost singurul care nu am fost penalziat pentru comportamentul meu, am pilotat curat, toată lumea ştie asta", a declarat Fenati, într-un interviu acordat publicaţiei La Repubblica.





Marinelli Snipers Team a anunţat, luni, excluderea din echipă a sportivului Romano Fenati, după ce acesta a acţionat frâna motocicletei unui adversar, în timpul cursei de Moto2 din cadrul Marelui Premiu al statului San Marino.





Fenati avea o înţelegere cu producătorul de motociclete MV Agusta, pentru a face din echipa de Moto2 ce urmează a fi lansată anul viitor. Însă gestul lui de duminică a pus capăt acestei înţelegeri.





Mai mult, lumea motociclismului a cerut suspendarea pe viaţă a lui Fenati.