MotoGP: Jorge Lorenzo a câştigat Marele Premiu al Austriei

Spaniolul Jorge Lorenzo (Ducati) a câștigat, duminică, pe circuitul de la Spielberg, Marele Premiu al Austriei la MotoGP, a 11-a etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză, acesta fiind al treilea său succes din acest sezon. Podiumul a fost completat de spaniolul Marc Marquez (Honda) şi italianul Andrea Dovizioso (Ducati).

Lorenzo a mai câștigat în acest an GP-ul Italiei și pe cel al Cataloniei, la 3 iunie și 17 iunie.

Clasamentul cursei:

1 Jorge LORENZO Ducati Team 39'40.688

2 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team +0.130

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team +1.656

4 Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL +9.434

5 Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing +13.169

6 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP +14.026

7 Dani PEDROSA Repsol Honda Team +14.156

8 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR +16.644

9 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 +20.760

10 Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team +20.844

11 Tito RABAT Reale Avintia Racing +21.114

12 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP +22.939

13 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR +26.523

14 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing +29.168

15 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU +30.072

16 Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 +30.343

17 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini +31.775

18 Jack MILLER Alma Pramac Racing +34.375

19 Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS +40.171

20 Scott REDDING Aprilia Racing Team Gresini +53.020

21 Karel ABRAHAM Angel Nieto Team +53.261

22 Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS +54.355



