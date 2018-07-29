Formula 1: Lewis Hamilton a câștigat pentru a șasea oară Marele Premiu al Ungariei

RACE CLASSIFICATION: @LewisHamilton cruises to victory #HungarianGP \uD83C\uDDED\uD83C\uDDFA #F1 pic.twitter.com/QReEpB2R4F— Formula 1 (@F1) 29 iulie 2018
2. Sebastian Vettel GER FERRARI 189
3. Kimi Räikkönen FIN FERRARI 146
4. Valtteri Bottas FIN MERCEDES 132
5. Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 118
6. Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 105
7. Nico Hulkenberg GER RENAULT 52
8. Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 45
9. Fernando Alonso ESP MCLAREN RENAULT 44
10. Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 30
11. Carlos Sainz ESP RENAULT 30
12. Esteban Ocon FRA FORCE INDIA MERCEDES 29
13. Pierre Gasly FRA SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 26
14. Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 21
15. Charles Leclerc MON SAUBER FERRARI 13
16. Stoffel Vandoorne BEL MCLAREN RENAULT 8
17. Marcus Ericsson SWE SAUBER FERRARI 5
18. Lance Stroll CAN WILLIAMS MERCEDES 4
19. Brendon Hartley NZL SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 2
20. Sergey Sirotkin RUS WILLIAMS MERCEDES 0
2. FERRARI 335
3. RED BULL RACING TAG HEUER 223
4. RENAULT 82
5. HAAS FERRARI 66
6. FORCE INDIA MERCEDES 59
7. MCLAREN RENAULT 52
8. SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 28
9. SAUBER FERRARI 18
10. WILLIAMS MERCEDES 4