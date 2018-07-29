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Formula 1: Lewis Hamilton a câștigat pentru a șasea oară Marele Premiu al Ungariei

de Diana Ene     HotNews.ro
Duminică, 29 iulie 2018, 17:57 Sport | Motor


Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: Formula1.com
Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), campionul en-titre, a câștigat pentru a șasea oară Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, desfășurat pe circuitul de la Hungaroring. Podiumul etapei a 12-a a fost completat de piloții Ferrari, Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen.

Plecat din pole-position, Hamilton a trecut primul linia de sosire, bifând a cincea victorie din acest sezon și a doua consecutivă. Britanicul s-a mai impus în Azerbaijan, Spania, Franța și Germania.

Lewis Hamilton, care are acum 24 de puncte avans în fruntea clasamentului piloților, a înregistrat pe circuitul de la Hungaroring victoria cu numărul 67 a carierei.

Marele Premiu al Ungariei, clasament:
Clasamentul general al piloților:

1. Lewis Hamilton        GBR    MERCEDES    213 puncte
2. Sebastian Vettel    GER    FERRARI    189
3. Kimi Räikkönen    FIN    FERRARI    146
4. Valtteri Bottas    FIN    MERCEDES    132
5. Daniel Ricciardo    AUS    RED BULL RACING TAG HEUER    118
6. Max Verstappen    NED    RED BULL RACING TAG HEUER    105
7. Nico Hulkenberg    GER    RENAULT    52
8. Kevin Magnussen    DEN    HAAS FERRARI    45
9. Fernando Alonso    ESP    MCLAREN RENAULT    44
10. Sergio Perez    MEX    FORCE INDIA MERCEDES    30
11. Carlos Sainz    ESP    RENAULT    30
12. Esteban Ocon    FRA    FORCE INDIA MERCEDES    29
13. Pierre Gasly    FRA    SCUDERIA TORO ROSSO HONDA    26
14. Romain Grosjean    FRA    HAAS FERRARI    21
15. Charles Leclerc    MON    SAUBER FERRARI    13
16. Stoffel Vandoorne    BEL    MCLAREN RENAULT    8
17. Marcus Ericsson    SWE    SAUBER FERRARI    5
18. Lance Stroll    CAN    WILLIAMS MERCEDES    4
19. Brendon Hartley    NZL    SCUDERIA TORO ROSSO HONDA    2
20. Sergey Sirotkin    RUS    WILLIAMS MERCEDES    0

Clasamentul constructorilor:

1. MERCEDES    345 puncte
2. FERRARI    335
3. RED BULL RACING TAG HEUER    223
4. RENAULT    82
5. HAAS FERRARI    66
6. FORCE INDIA MERCEDES    59
7. MCLAREN RENAULT    52
8. SCUDERIA TORO ROSSO HONDA    28
9. SAUBER FERRARI    18
10. WILLIAMS MERCEDES    4


Se actualizează.


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