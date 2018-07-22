MP al Germaniei: Lewis Hamilton, învingător la Hockenheim după ce a plecat de pe locul 14; Vettel a abandonat

Marele Premiu al Germaniei, clasament:
⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 52/67) ⚠️— Formula 1 (@F1) 22 iulie 2018
VETTEL CRASHES OUT OF THE LEAD IN GERMANY \uD83D\uDE31#GermanGP \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/8RVdIKoptZ
2. Sebastian Vettel GER FERRARI 171
3. Kimi Räikkönen FIN FERRARI 131
4. Valtteri Bottas FIN MERCEDES 122
5. Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 106
6. Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 105
7. Nico Hulkenberg GER RENAULT 52
8. Fernando Alonso ESP MCLAREN RENAULT 40
9. Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 39
10. Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 30
11. Esteban Ocon FRA FORCE INDIA MERCEDES 29
12. Carlos Sainz ESP RENAULT 28
13. Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 20
14. Pierre Gasly FRA SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 18
15. Charles Leclerc MON SAUBER FERRARI 13
16. Stoffel Vandoorne BEL MCLAREN RENAULT 8
17. Marcus Ericsson SWE SAUBER FERRARI 5
18. Lance Stroll CAN WILLIAMS MERCEDES 4
19. Brendon Hartley NZL SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 2
2. FERRARI 302
3. RED BULL RACING TAG HEUER 211
4. RENAULT 80
5. FORCE INDIA MERCEDES 59
6. HAAS FERRARI 59
7. MCLAREN RENAULT 48
8. SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 20
9. SAUBER FERRARI 18
10. WILLIAMS MERCEDES 4