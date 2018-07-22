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Formula 1

MP al Germaniei: Lewis Hamilton, învingător la Hockenheim după ce a plecat de pe locul 14; Vettel a abandonat

de Diana Ene     HotNews.ro
Duminică, 22 iulie 2018, 18:10 Sport | Motor


Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: Formula1.com
Aflat pe locul 14 la start, Lewis Hamilton (Mercedes) a reușit să treacă primul linia de sosire în Marele Premiu al Germaniei, disputat pe circuitul Hockenheimring. Podiumul etapei a 11-a a Campionatului Mondial de Formula 1 a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și Kimi Räikkönen (Ferrari).

Acest al 66-lea succes din carieră îi permite lui Hamilton să preia conducerea în clasamentul general al piloților, cu un avantaj de 17 puncte în fața germanului Sebastian Vettel (Ferrari), care a abandonat în turul 52 după ce a părăsit pista și s-a oprit în parapet. Vettel plecase din pole-position.

Au mai abandonat şi Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull), Sergey Sirotkin (Rusia/Williams) şi Lance Stroll (Canada/Williams).

Pentru Hamilton este al patrulea succes al sezonului, după cele din Azerbaidjan, Spania şi Franţa.
Marele Premiu al Germaniei, clasament:



Clasamentul general al piloților:

1. Lewis Hamilton     GBR    MERCEDES    188 puncte
2. Sebastian Vettel    GER    FERRARI    171
3. Kimi Räikkönen    FIN    FERRARI    131
4. Valtteri Bottas    FIN    MERCEDES    122
5. Daniel Ricciardo    AUS    RED BULL RACING TAG HEUER    106
6. Max Verstappen    NED    RED BULL RACING TAG HEUER    105
7. Nico Hulkenberg    GER    RENAULT    52
8. Fernando Alonso    ESP    MCLAREN RENAULT    40
9. Kevin Magnussen    DEN    HAAS FERRARI    39
10. Sergio Perez    MEX    FORCE INDIA MERCEDES    30
11. Esteban Ocon    FRA    FORCE INDIA MERCEDES    29
12. Carlos Sainz    ESP    RENAULT    28
13. Romain Grosjean    FRA    HAAS FERRARI    20
14. Pierre Gasly    FRA    SCUDERIA TORO ROSSO HONDA    18
15. Charles Leclerc    MON    SAUBER FERRARI    13
16. Stoffel Vandoorne    BEL    MCLAREN RENAULT    8
17. Marcus Ericsson    SWE    SAUBER FERRARI    5
18. Lance Stroll    CAN    WILLIAMS MERCEDES    4
19. Brendon Hartley    NZL    SCUDERIA TORO ROSSO HONDA    2
20. Sergey Sirotkin    RUS    WILLIAMS MERCEDES    0

Clasament constructori:

1. MERCEDES    310 puncte
2. FERRARI    302
3. RED BULL RACING TAG HEUER    211
4. RENAULT    80
5. FORCE INDIA MERCEDES    59
6. HAAS FERRARI    59
7. MCLAREN RENAULT    48
8. SCUDERIA TORO ROSSO HONDA    20
9. SAUBER FERRARI    18
10. WILLIAMS MERCEDES    4

Etapa următoare din calendarul Formulei 1, Marele Premiu al Ungariei, va avea loc pe 29 iulie, pe Hungaroring.




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